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    Куликов Дмитрий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Политолог Дмитрий Куликов. Архивное фото
    Как нищую Украину готовят к деиндустриализации и приватизации
    15:31 10.04.2017
    4072Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украину готовят к приватизации, считает политолог Дмитрий Куликов, комментируя новые требования МВФ к Украине. По его мнению, судьба индустриального комплекса Украины предрешена, а европейцы и американцы с радостью займут освободившиеся рынки.
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Эксперт рассказал, станет ли снова Донбасс украинским
    15:12 19.11.2015
    878
    По мнению политического эксперта Дмитрий Куликова, большинство населения Украине не знаю, что на самом деле происходило в Донбассе во время проведения спецоперации силовиков.
    Михаил Саакашвили
    Эксперт: на грузинский клан может быть сделана ставка США в Украине
    14:55 19.11.2015
    254
    По мнению политического эксперта Дмитрия Куликова, Соединенные Штаты Америки достаточно сильно влияют на украинскую политику и добавляет, что, к примеру, конфликт Порошенко-Коломойский разрешался в кабинете американского посла.
    Дмитрий Куликов
    Дмитрий Куликов: для Киева реальные переговоры с Донецком - что нож к горлу
    14:22 19.11.2015
    4202
    Он руководил одной из крупнейших производственных корпораций Украины, был политическим консультантом Кучмы, Януковича, Яценюка. Но главное - он знает изнанку украинской политической элиты.
    Дмитрий Куликов
    Дмитрий Куликов: "Порошенко сегодня - просто передаточная шестеренка, глупо торговаться с шестеренкой!"
    14:45 18.11.2015
    3728
    Он руководил одной из крупнейших производственных корпораций Украины, был политическим консультантом Кучмы, Януковича, Яценюка. Но главное - он знает изнанку украинской политической элиты.
    Флаг Греции в Афинах 21 мая 2015 г
    Дефолт в Украине и в Греции – сходства и различия. Комментарий эксперта
    13:00 03.07.2015
    1481Массовые беспорядки в Греции
    Греция оказалась в шаге от официального объявления дефолта. В ближайшее воскресенье жители страны должны решат, принимать ли им условия финансовой помощи от кредиторов.
    Дмитрий Куликов
    Дмитрий Куликов: США не прочь разменять Украину на Сирию
    17:25 16.05.2015
    4815Донбасс. Замороженный конфликт
    Америка стремится спасти собственную репутацию мирового гегемона и реабилитироваться за глобальные поражения на мировой политической арене. Для Украины же становится очевидна ее роль пешки в большой игре.
    Дмитрий Куликов
    Дмитрий Куликов: новый госпереворот в Украине возможен в любое время
    15:30 16.02.2015
    4802После 15 февраля - мир или война
    Кто выиграл и кто проиграл в Минске, "проснувшаяся" Европа и американский сценарий украинского переворота: разговор с Дмитрием Куликовым.
    Флаги Украины и России
    Нормализации отношений Украины и РФ мешают США – российский политолог
    14:51 27.12.2014
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    Экономическая ситуация будет все время подталкивать Украину к тому, чтобы искать некие экономические преференции, экономические темы для сотрудничества с РФ, считает Дмитрий Куликов.
    Дмитрий Куликов
    Дмитрий Куликов: "Украина сегодня – выгодный политический инструмент США"
    13:19 26.12.2014
    1388
    Разрушенные украинская государственность и экономика страны, Украина под управлением США, общественная шизофрения и выживание Донбасса – известный российский политолог Дмитрий Куликов подводит итоги уходящего года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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