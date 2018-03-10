Украину готовят к приватизации, считает политолог Дмитрий Куликов, комментируя новые требования МВФ к Украине. По его мнению, судьба индустриального комплекса Украины предрешена, а европейцы и американцы с радостью займут освободившиеся рынки.
По мнению политического эксперта Дмитрия Куликова, Соединенные Штаты Америки достаточно сильно влияют на украинскую политику и добавляет, что, к примеру, конфликт Порошенко-Коломойский разрешался в кабинете американского посла.
Америка стремится спасти собственную репутацию мирового гегемона и реабилитироваться за глобальные поражения на мировой политической арене. Для Украины же становится очевидна ее роль пешки в большой игре.
Разрушенные украинская государственность и экономика страны, Украина под управлением США, общественная шизофрения и выживание Донбасса – известный российский политолог Дмитрий Куликов подводит итоги уходящего года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".