КНДР может совершить запуск ракеты дальнего радиуса действия в течение следующей недели. Как заявила постпред США при ООН Саманта Пауэр, это "еще раз подчеркивают, насколько важно провести резолюцию по санкциям".
Саманта Пауэр на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявила, что "Россия использовала свою привилегию, которая ей была дана, чтобы защищать международный мир и безопасность, чтобы подорвать международный мир и безопасность".
Как заявил постоянный представитель РФ при ООН, генеральный секретарь Организации Пан Ги Мун не давал поручений американскому постпреду информировать киевские власти об открытии в Украине офиса ООН по поддержанию мира.
Согласно заявлению посла США при ООН Саманты Пауэр, право вето России исключает возможность привлечения ее к ответственности в рамках Совбеза ООН, однако санкции всегда играют ключевую роль в изменении поведения агрессора.
Лидеры США и ЕС договорились о поддержке санкций против России, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме. Туск констатирует неготовность стран Евросоюза к введению дополнительных санкций против России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".