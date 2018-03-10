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    Саманта Пауэр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Посол США при ООН Саманта Пауэр. Архивное фото
    Пауэр в своей финальной речи предостерегла от отмены санкций против РФ
    02:58 18.01.2017
    333США - Россия: санкции преткновения
    Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что отмена антироссийских санкций будет стимулировать не только "опасные действия со стороны РФ", но таких стран, как Иран и Северная Корея.
    Представитель США при ООН Саманта Пауэр
    Постпред США при ООН: санкции в отношении РФ должны сохраняться
    20:22 17.01.2017
    169
    Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр считает, что Соединенным Штатам не стоит рассматривать возможность "перезагрузки" отношений с Россией по образцу 2009 года.
    Ситуация в Алеппо
    США будут добиваться санкций на применение в Сирии химоружия
    23:53 30.08.2016
    97
    Постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что Совет Безопасности обязан показать, что "когда мы ввели СМР, мы были серьезны относительно дальнейшей ответственности".
    Саманта Пауэр. Архивное фото
    В Донбассе нет условий для проведения выборов - постпред США в ООН
    03:41 29.04.2016
    1298"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Во время заседания СБ ООН по Украине Саманта Пауэр отметила важность проведения местных выборов в Донбассе согласно украинскому законодательству и международным стандартам.
    Флаги США и России. Архивное фото
    США на заседании СБ ООН напомнили РФ об условиях снятия санкций
    00:43 29.04.2016
    236Новые санкции в отношении России.
    Как заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, выполнение Россией минских соглашений по Донбассу - это единственный возможный путь разрешения ситуации.
    Представитель США при ООН Саманта Пауэр
    Уровень насилия в Донбассе шокирует даже по меркам Украины - Пауэр
    23:43 28.04.2016
    1783Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявила представитель США в ООН Саманта Пауэр, ОБСЕ регулярно фиксировала нарушение режима огня в Донбассе, в том числе, с использованием тяжелого вооружения.
    Посол США при ООН Саманта Пауэр. Архивное фото
    Пауэр объяснила отказ США предоставить Украине летальное вооружение
    06:47 18.04.2016
    2057
    В Вашингтоне считают, что экономические санкции и дипломатическое давление на Россию в комплексе с успешными реформами в Украине будут более эффективными, чем активизация боевых действий в Донбассе.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    Украина созвала в ООН встречу по резолюции о Крыме
    22:30 17.03.2016
    2128Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Встреча была организована миссией Украины при ООН. Постпред США при ООН Саманта Пауэр заверила, что "ход времени не изменит фактов: Крым был, есть и будет частью суверенной Украины".
    Посол США при ООН Саманта Пауэр в Киеве. Архивное фото
    РФ демонстрирует вопиющее неуважение к минскому договору - Пауэр
    09:52 10.03.2016
    463Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как заявила постпред США в ООН, Савченко "должна быть возращена в Украину, чтобы работать вместе с ее коллегами в Верховной Раде, чтобы построить лучшее будущее для своей страны".
    Постпред США в ООН Саманта Пауэр. Архивное фото
    Проект резолюции с самыми жесткими санкциями против КНДР представлен в СБ ООН
    00:30 26.02.2016
    397Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр, если проект будет принят, "это станет самым строгим набором санкций, введенным СБ ООН более чем за два десятилетия".
    Представитель США при ООН Саманта Пауэр
    В США заявили о крайней необходимости новых санкций против КНДР
    02:58 28.01.2016
    198Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    КНДР может совершить запуск ракеты дальнего радиуса действия в течение следующей недели. Как заявила постпред США при ООН Саманта Пауэр, это "еще раз подчеркивают, насколько важно провести резолюцию по санкциям".
    Постпред США в ООН Саманта Пауэр
    Постпред США в ООН осудила вето РФ на резолюцию о трибунале по Boeing
    23:15 29.07.2015
    911Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Саманта Пауэр на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявила, что "Россия использовала свою привилегию, которая ей была дана, чтобы защищать международный мир и безопасность, чтобы подорвать международный мир и безопасность".
    Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
    Чуркин прокомментировал визит постпреда США при ООН Пауэр в Киев
    05:35 17.06.2015
    566
    Как заявил постоянный представитель РФ при ООН, генеральный секретарь Организации Пан Ги Мун не давал поручений американскому постпреду информировать киевские власти об открытии в Украине офиса ООН по поддержанию мира.
    Саманта Пауэр в Киеве
    Яценюк и Пауэр обсудили выполнение минских договоренностей
    01:20 12.06.2015
    109Обстрелы на Донбассе
    Во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, ход выполнения минских договоренностей, а также дальнейшие шаги для усиления действий ООН в деле мирного урегулирования.
    Посол США при ООН Саманта Пауэр выступила с речью в Киеве
    Посол США в ООН Саманта Пауэр выступила с речью в Киеве 
    21:06 11.06.2015
    558
    В Октябрськом дворце в Киеве прошло выступление посла США в ООН Саманты Пауэр, которая обратилась с речью к украинскому народу о критической важности реформаторских усилий Украины.
    Представитель США при ООН Саманта Пауэр
    Пауэр призвала Киев обеспечить доставку гумпомощи в Донбасс
    19:29 11.06.2015
    272
    Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что украинское правительство должно обеспечить возможность быстрого пересечения линии соприкосновения в гуманитарных целях.
    Выступление посла США при ООН Саманты Пауэр в Киеве. Прямая трансляция
    Выступление посла США в ООН Саманты Пауэр в Киеве 
    17:21 11.06.2015
    610Обстрелы на Донбассе
    В Октябрськом дворце в Киеве прошло выступление посла США в ООН Саманты Пауэр, которая обратилась с речью к украинскому народу о критической важности реформаторских усилий Украины.
    Представитель США при ООН Саманта Пауэр
    Мы не знаем дальнейших планов Путина, но верим в санкции - посол США при ООН
    12:52 11.06.2015
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    Согласно заявлению посла США при ООН Саманты Пауэр, право вето России исключает возможность привлечения ее к ответственности в рамках Совбеза ООН, однако санкции всегда играют ключевую роль в изменении поведения агрессора.
    Постпред США в ООН Саманта Пауэр
    Постпред США при ООН посетит Украину на следующей неделе
    20:29 05.06.2015
    61Обстрелы на Донбассе
    Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр отметила, что собирается встретиться с людьми, наиболее затронутыми конфликтом.
    Учения личного состава 80 отдельной аэромобильной бригады ВДВ
    Отсутствие единства у ЕС и США: оружие для Украины и санкции против РФ
    12:21 10.03.2015
    6714Новые санкции в отношении России.
    Лидеры США и ЕС договорились о поддержке санкций против России, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме. Туск констатирует неготовность стран Евросоюза к введению дополнительных санкций против России.
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