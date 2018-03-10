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    Юрий Милобог

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Юрий Вилкул. Архивное фото
    В Кривом Роге был договорняк по Вилкулу - политолог
    15:26 04.04.2016
    748Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    В результате обнародования аудиозаписи беседы с якобы представителями "Оппоблока" Юрия Милобога исключили из партии "Самопомич". Политолог Кирилл Молчанов в эфире Голоса Столицы сообщил, кому выгоден этот скандал.
    Юрий Милобог. Архивное фото
    Милобог заявил, что результатом работы его команды воспользовались аферисты
    14:52 04.04.2016
    308Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Экс-член партии "Самопомич" Юрий Милобог отрицает свои переговоры с представителями "Оппозиционного блока". По его словам, общался он с человеком Семена Семенченко, а фразы на скандальном аудио вырваны из контекста и смонтированы.
    Юрий Милобог
    Депутат Милобог: меня подставили
    14:27 04.04.2016
    578Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Экс-член ВО "Самопомич" Юрий Милобог заявил, что аудиозапись его разговора с представителями "Оппозиционного блока" по своей кандидатуре на выборах в мэры - монтаж. На самом деле он общался с доверенным лицом Семена Семенченко Александром Черняевым.
    Юрий Милобог
    "Самопомич" исключила из своих рядов Милобога
    18:27 03.04.2016
    917Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Согласно информации, Юрий Милобог вел переговоры с представителями "Оппозиционного блока". Речь идет об аудиозаписи, где зафиксирована беседа относительно получения денежного вознаграждения в обмен на прекращение дальнейшей борьбы за пост мэра.
    Народное вече в Кривом Роге
    Небоженко о перевыборах в Кривом Роге: Ахметов не сдаст город
    18:10 23.12.2015
    1534Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    По мнению политолога Юрия Небоженко, если Конституционный суд Украины отменит решение Верховной Рады о перевыборах в Кривом Роге, возникнет вопрос о судьбе самого Конституционного суда.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: сначала перевыборы в Кривом Роге, а потом – "президент ненастоящий!"
    16:23 12.12.2015
    3513Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Петр Порошенко должен понять одну простую вещь: точно так же, как пытаются сегодня задним числом ревизовать результат выборов в Кривом Роге, так завтра могут сказать, что "президент у нас не настоящий", считает политолог Андрей Золотарев.
    Ситуация под горсоветом в Кривом Роге
    Бортник: ситуация в Кривом Роге приведет к эскалации конфликта
    09:07 08.12.2015
    1027Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Народные депутаты от ВО "Самопомич" ворвались в здание горсовета Кривого Рога. Политолог Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что отсутствие реакции со стороны Киева на эти события грозит последствиями для всей страны.
    Ситуация в горизбиркоме Кривого Рога
    Между активистами и членами горизбиркома в Кривом Роге произошла потасовка
    02:49 03.12.2015
    537Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Вечером в среду дважды поступали сообщения о минировании здания горсовета. На место происшествия прибыли около 100 работников Национальной полиции. Начаты следственные действия.
    Ситуация под горсоветом Кривого Рога
    Кривой Рог - последний рубеж борьбы за демократию в Украине
    14:54 01.12.2015
    3576Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    После неожиданной для многих победы представителя всеукраинского объединения патриотов "УКРОП" Бориса Филатова в Днепропетровске, сдавать Кривой Рог "Оппозиционному блоку" нельзя ни при каких обстоятельствах.
    Предвыборная агитация в Кривом Роге
    Рада создала временную следственную комиссию по выборам в Кривом Роге
    18:00 26.11.2015
    185Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Парламент включил в комиссию представителя "Свободы", однако в нее не вошел представитель фракции "Оппозиционного блока". На выборах победил Юрий Вилкул, опередивший оппонента на 752 голоса.
    Народное вече в Кривом Роге
    Протесты в Кривом Роге нарастают, общество радикализируется - Милобог
    05:52 23.11.2015
    2710Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    По словам кандидата в мэры, решений, которые помогут в разрешении конфликта, граждане ждут от президента Петра Порошенко, который "должен обратить внимание на Кривой Рог".
    Митинг в Кривом Роге
    В Кривом Роге против результатов выборов протестуют около 2 тыс людей - СМИ
    16:07 22.11.2015
    884Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Согласно информации, на площади собрались около двух тысяч человек, люди продолжают подходить. Организаторы попросили убрать с площади партийную символику и оставить только флаги Украины.
    Заседание Днепропетровского окружного административного суда
    Суд отказал Милобогу в пересчете голосов на выборах мэра Кривого Рога
    04:06 22.11.2015
    431Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Суд подтвердил законность результатов выборов мэра Кривого Рога. В результате выборов мэра Кривого Рога победу одержал действующий городской голова Юрий Вилкул.
    Потасовка нардепа Владимира Парасюка в Верховной Раде
    "Робин Гуд" Парасюк, выборы 29 ноября и провал Москаля. Оценки политолога
    12:12 20.11.2015
    1992"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Нареп Владимир Парасюк устроил брутальную драку в ВР, ЦИК признала действительными результаты выборов в Кривом Роге, а первый рабочий день Закарпатского облсовета обозначился скандалами. Эти и другие события прокомментировал политолог Руслан Бортник.
    Митинг в Кривом Роге. Видео
    Митинг против фальсификаций на выборах в Кривом Роге 
    02:57 18.11.2015
    386Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    В Кривом Роге 15 ноября прошел второй тур выборов мэра, на которых городская ТИК признала победителем представителя "Оппоблока" Юрия Вилкула, действующего мэра города. Позже его победу подтвердил и Центризбирком.
    Митинг в Кривом Роге. Видео
    Попытка прорыва митингующих в здание горсовета Кривого Рога 
    23:39 17.11.2015
    737Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Кандидат в мэры от партии "Самопомоч" Юрий Милобог заявил о большом количестве фальсификаций и подал соответствующие жалобы, рассмотрение которых было назначено на 17 ноября.
    Митинг у здания горсовета в Кривом Роге
    Митингующие в Кривом Роге пытались прорваться в здание горсовета
    22:13 17.11.2015
    144Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Как сообщают СМИ, в настоящее время комиссия объявила перерыв, "ведь в середине было открыто окно, и люди, которые находятся снаружи здания, пытались проникнуть внутрь, что создало определенную суматоху".
    Украинцы принесли цветы под посольство Франции в Киеве
    Итоги выборов и как теракты в Париже скажутся на Украине. Оценки политолога
    12:35 17.11.2015
    604Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В Кривом Роге собираются оспаривать результаты местных выборов в суде, а теракты в Париже стали главным вопросом повестки дня на встрече "G20". Эти и другие события прокомментировал политолог Валерий Гончарук.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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