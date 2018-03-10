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Экс-член ВО "Самопомич" Юрий Милобог заявил, что аудиозапись его разговора с представителями "Оппозиционного блока" по своей кандидатуре на выборах в мэры - монтаж. На самом деле он общался с доверенным лицом Семена Семенченко Александром Черняевым.