В результате обнародования аудиозаписи беседы с якобы представителями "Оппоблока" Юрия Милобога исключили из партии "Самопомич". Политолог Кирилл Молчанов в эфире Голоса Столицы сообщил, кому выгоден этот скандал.
Экс-член партии "Самопомич" Юрий Милобог отрицает свои переговоры с представителями "Оппозиционного блока". По его словам, общался он с человеком Семена Семенченко, а фразы на скандальном аудио вырваны из контекста и смонтированы.
Экс-член ВО "Самопомич" Юрий Милобог заявил, что аудиозапись его разговора с представителями "Оппозиционного блока" по своей кандидатуре на выборах в мэры - монтаж. На самом деле он общался с доверенным лицом Семена Семенченко Александром Черняевым.
Согласно информации, Юрий Милобог вел переговоры с представителями "Оппозиционного блока". Речь идет об аудиозаписи, где зафиксирована беседа относительно получения денежного вознаграждения в обмен на прекращение дальнейшей борьбы за пост мэра.
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Народные депутаты от ВО "Самопомич" ворвались в здание горсовета Кривого Рога. Политолог Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что отсутствие реакции со стороны Киева на эти события грозит последствиями для всей страны.
После неожиданной для многих победы представителя всеукраинского объединения патриотов "УКРОП" Бориса Филатова в Днепропетровске, сдавать Кривой Рог "Оппозиционному блоку" нельзя ни при каких обстоятельствах.
Нареп Владимир Парасюк устроил брутальную драку в ВР, ЦИК признала действительными результаты выборов в Кривом Роге, а первый рабочий день Закарпатского облсовета обозначился скандалами. Эти и другие события прокомментировал политолог Руслан Бортник.
В Кривом Роге 15 ноября прошел второй тур выборов мэра, на которых городская ТИК признала победителем представителя "Оппоблока" Юрия Вилкула, действующего мэра города. Позже его победу подтвердил и Центризбирком.
Как сообщают СМИ, в настоящее время комиссия объявила перерыв, "ведь в середине было открыто окно, и люди, которые находятся снаружи здания, пытались проникнуть внутрь, что создало определенную суматоху".
В Кривом Роге собираются оспаривать результаты местных выборов в суде, а теракты в Париже стали главным вопросом повестки дня на встрече "G20". Эти и другие события прокомментировал политолог Валерий Гончарук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".