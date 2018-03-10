наверх
10.03.201805:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ярослав Романюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк. Архивное фото
    Глава Верховного суда дал показания по делу против Януковича
    23:42 27.02.2017
    250Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Помимо дела "об узурпации власти" Ярослав Романюк дал показания в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Революции достоинства в Киеве в 2014 году и по делу против участников движения "Автомайдан".
    Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк. Архивное фото
    Глава ВСУ против создания антикоррупционного судебного органа
    16:11 27.02.2017
    60
    Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк считает, что судебная система в стране должна быть максимально простой и понятной для граждан и строиться по принципу административно-территориального деления.
    Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк. Архивное фото
    Глава ВСУ: последние 20 лет исполняются не более 5% судебных решений
    21:59 26.12.2016
    206
    По словам Ярослава Романюка, судебные решения принимаются, однако"это — лишь бумажка". В пример он привел КСУ, который признал незаконными ограничения пенсионных выплат для военных и судей, а Рада, несмотря на это, их ограничила.
    Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк. Архивное фото
    Открытые декларации судей станут приманкой для преступников - глава ВС
    19:45 31.10.2016
    806Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Председатель Верховного Суда Ярослав Романюк сравнил электронное декларирование и так называемый "закон Савченко", подчеркнув, что сейчас многие говорят о недостатках данного закона, хотя год назад "нас никто не слышал".
    Верховный суд Киева
    Верховный суд оспорил право президента формировать НКРЭКУ
    18:20 30.05.2016
    496
    О том, что ВСУ подал в Конституционны суд соответствующее представление, сообщил глава суда Ярослав Романюк. В суде считают, что исчерпывающий перечень полномочий президента должен быть закреплен в Конституции.
    Петр Порошенко в зале Верховной Рады 27 января 2016 г.
    Порошенко и Яценюк на присяге судей КСУ в Раде 
    12:01 27.01.2016
    190
    Президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк в среду стали свидетелями присяги трех новых судей Конституционного суда Украины.
    Порошенко приехал в Раду на присягу судей КСУ
    Порошенко на присяге судей КСУ в Верховной Раде 
    11:19 27.01.2016
    132
    В день присяги новых судей Конституционного суда в парламент прибыли президент, премьер-министр и глава Верховного суда Украины.
    Изменения в Конституцию: депутатские страсти на заседании Рады
    Порошенко и Яценюк прибыли в Раду на присягу судей КСУ
    10:07 27.01.2016
    657Судебная и конституционная реформы в Украине
    Парламент Украины принимает присягу судей Конституционного суда. Кроме президента и премьера, в зале заседаний находится глава Верховного суда.
    Печерский суд Киева. Архивное фото
    При существующей коррупции странно, что судьям платят зарплату - Монтян
    16:44 23.06.2015
    2650Слабость силовиков Украины
    Судебная система в Украине это гнойник. Многие судьи приходят на работу не вершить правосудие, а зарабатывать на вынесении нужных решений. Уровень дохода зависит от того, кто из служителей Фемиды какой судебный орган представляет.
    В Верховной Раде, 27 ноября 2014
    Проект изменений в Конституцию подадут президенту в ближайшие дни — КСУ
    10:23 15.06.2015
    300
    Конституционная комиссия должна была до 15 июня разработать предложения по изменению раздела «Правосудие». Заседание комиссии состоится в понедельник, 15 июня.
    Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк
    Глава Верховного суда прошел люстрационную проверку
    13:16 14.04.2015
    97Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Председатель и еще 15 судей Верховного суда Украины прошли люстрационную проверку, которая предусмотрена законом "Об очищении власти".
    Молоточек судьи
    Арест судей Вовка, Царевич и Кицюка: наказание, давление или возмездие
    14:35 05.03.2015
    898Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Из десятков судей, которые вынесли "неправильные" решения в отношении активистов Майдана и Автомайдана, первыми под горячую руку попали судьи Печерского райсуда Оксана Царевич, Владимир Кицюк и Сергей Вовк. Прокуратура требует их ареста.
    Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк о действиях судьи Царевич
    Глава Верховного суда о действиях судьи Царевич 
    13:36 04.03.2015
    680
    Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк в среду, 4 марта, с трибуны Верховной Рады о действиях судьи Печерского районного суда Оксаны Царевич. Подробнее смотрите в видео.
    Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк
    Новый глава Верховного суда хочет вернуть утраченные полномочия ВСУ
    15:59 17.05.2013
    27
    Новый глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, избранный на эту должность в пятницу, заявляет, что намерен вернуть ВСУ полномочия, утраченные в 2010 году в связи с принятием закона о судоустройстве и статусе судей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны

    Организации