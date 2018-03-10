Помимо дела "об узурпации власти" Ярослав Романюк дал показания в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Революции достоинства в Киеве в 2014 году и по делу против участников движения "Автомайдан".
Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк считает, что судебная система в стране должна быть максимально простой и понятной для граждан и строиться по принципу административно-территориального деления.
По словам Ярослава Романюка, судебные решения принимаются, однако"это — лишь бумажка". В пример он привел КСУ, который признал незаконными ограничения пенсионных выплат для военных и судей, а Рада, несмотря на это, их ограничила.
Председатель Верховного Суда Ярослав Романюк сравнил электронное декларирование и так называемый "закон Савченко", подчеркнув, что сейчас многие говорят о недостатках данного закона, хотя год назад "нас никто не слышал".
О том, что ВСУ подал в Конституционны суд соответствующее представление, сообщил глава суда Ярослав Романюк. В суде считают, что исчерпывающий перечень полномочий президента должен быть закреплен в Конституции.
Судебная система в Украине это гнойник. Многие судьи приходят на работу не вершить правосудие, а зарабатывать на вынесении нужных решений. Уровень дохода зависит от того, кто из служителей Фемиды какой судебный орган представляет.
Из десятков судей, которые вынесли "неправильные" решения в отношении активистов Майдана и Автомайдана, первыми под горячую руку попали судьи Печерского райсуда Оксана Царевич, Владимир Кицюк и Сергей Вовк. Прокуратура требует их ареста.
Новый глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, избранный на эту должность в пятницу, заявляет, что намерен вернуть ВСУ полномочия, утраченные в 2010 году в связи с принятием закона о судоустройстве и статусе судей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".