Директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин уверен, что принятие закона Савченко привело к катастрофе: по улицам разгуливают люди, которые должны отбывать наказание за тяжкие преступления. Батрин сообщил, что на воле оказалось около 5 тысяч таких лиц.
В десяти областях Украины бушует непогода - идут снегопады и образовались снежные заносы. В результате ухудшения погодных условий запрещено движение автотранспорта в четырех областях Украины, обесточены более 130 населенных пунктов.
В минувшую пятницу Апелляционный суд Киева захватили вооруженные люди в бронежилетах и балаклавах и на сутки заблокировали здание. Захватчиков, в первую очередь, интересовал кабинет председателя суда Анатолия Чернышенко. Как оказалось, неслучайно.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.