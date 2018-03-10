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    Игорь Зварич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Экс-судья Игорь Зварич
    Экс-судья Зварич требует в суде восстановления в должности
    14:46 14.11.2016
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    Отметим, что иск зарегистрирован под номером 2а-475/09/1370 и назначен к рассмотрению на 21 ноября текущего года во Львовском окружном административном суде.
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора
    "Закон Савченко" лоббировали олигархи, попавшие в тюрьму – адвокат
    18:43 28.04.2016
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    Директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин уверен, что принятие закона Савченко привело к катастрофе: по улицам разгуливают люди, которые должны отбывать наказание за тяжкие преступления. Батрин сообщил, что на воле оказалось около 5 тысяч таких лиц.
    Судья Игорь Зварич в зале суда. Архивное фото
    Судья Зварич освобожден по "закону Савченко" - пенитенциарная служба
    11:48 18.01.2016
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    Государственная пенитенциарная служба пояснила, что осужденному судье было засчитаны три года в СИЗО как шесть лет отбытия наказания.
    Игорь Зварич
    Хроника 17 января: Украину парализовала непогода, судья Зварич на свободе
    09:23 18.01.2016
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    В десяти областях Украины бушует непогода - идут снегопады и образовались снежные заносы. В результате ухудшения погодных условий запрещено движение автотранспорта в четырех областях Украины, обесточены более 130 населенных пунктов.
    Игорь Зварич
    Экс-судья Игорь Зварич вышел из тюрьмы - СМИ
    18:03 17.01.2016
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    Представитель управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области Мирослав Демкив не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, отметив, что ему об этом ничего неизвестно.
    Здание Апелляционного суда Киева
    Деньги под мантией: коррупционный скандал в Апелляционном суде
    18:54 22.06.2015
    1833Дело Ефремова. Первый пошел?
    В минувшую пятницу Апелляционный суд Киева захватили вооруженные люди в бронежилетах и балаклавах и на сутки заблокировали здание. Захватчиков, в первую очередь, интересовал кабинет председателя суда Анатолия Чернышенко. Как оказалось, неслучайно.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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