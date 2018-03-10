Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что почти 100 осужденных, отбывающих наказание в Одесской исправительной колонии (№ 14), отказались выходить на работу, мотивируя такое решение правом на труд.
Ранее экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький сообщил, что в Полтавской области осужденные в колонии №9 отказались от еды и работы. По данным ГПтС, 1 августа 30 осужденных после команды "Отбой" остались в месте, отведенном для курения.
Экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький выразил мнение, что передача полномочий службы Минюсту - "это не реформа, а перекрашивание мусорного бака в оранжевый цвет, а мусор остается тем же".
Служба безопасности Украины совместно с органами прокуратуры задержала на взятках чиновников Государственной пенитенциарной службы Украины в исправительных учреждениях Львовской и Киевской областей. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
Сергей Старенький отметил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, Львовское, Черновицкое СИЗО невозможно закрыть, потому что лица, взятые под стражу, должны находиться в том регионе, в котором расследуется уголовное производство.
Служба безопасности Украины решила отметить 23-ю годовщину со дня создания с размахом и показательно. Прямо на заседании правительства и в прямом эфире были арестованы руководители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Избирательные участки начали работу в исправительных учреждениях и СИЗО в Киевской области, возможность проголосовать есть у 5 тысяч человек, сообщает в воскресенье пресс-служба Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области.
Директор ФСИН России Геннадий Корниенко посетил Крым, где вручил погоны врио начальника управления по Республике Крым и Севастополю, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального УФСИН.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".