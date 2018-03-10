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    Пенитенциарная служба Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    В Украине вышел на свободу убийца трех милиционеров
    14:38 08.11.2017
    2649Днепр, Львов: взрывные события
    Впервые в Украине освобожден осужденный к пожизненному заключению. Причиной освобождения убийцы стала болезнь.
    Колония. Архивное фото
    Заключенные Одесской колонии отказались работать – пенитенциарная служба
    13:29 15.08.2016
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    Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что почти 100 осужденных, отбывающих наказание в Одесской исправительной колонии (№ 14), отказались выходить на работу, мотивируя такое решение правом на труд.
    Тюрьма. Архивное фото
    Власти принялись расследовать бунт в колонии в Полтавской области
    19:44 02.08.2016
    336Бунт в кировоградской колонии и пытки в СБУ
    Ранее экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький сообщил, что в Полтавской области осужденные в колонии №9 отказались от еды и работы. По данным ГПтС, 1 августа 30 осужденных после команды "Отбой" остались в месте, отведенном для курения.
    Тюрьма. Архивное фото
    Руководство колонии под Киевом отстранили от работы
    15:18 21.07.2016
    81Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По информации Государственной пенитенциарной службы, на время проведения служебного расследования отстранены от исполнения обязанностей по должности руководители исправительного центра №132.
    Тюрьма. Архивное фото
    Беги, заключенный, беги! В колониях Украины "дни открытых дверей"
    13:52 21.07.2016
    814Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В Киевской области после бунта в исправительном центре сбежали 13 заключенных. Десять сбежавших позже вернулись. Троих все еще ищут.
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Ликвидация Пенитенциарной службы ничего хорошего не принесет – Старенький
    01:15 19.05.2016
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    Экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький выразил мнение, что передача полномочий службы Минюсту - "это не реформа, а перекрашивание мусорного бака в оранжевый цвет, а мусор остается тем же".
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Пенитенциарная служба будет продолжать работу – эксперт
    14:26 18.05.2016
    857Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Правозащитник Андрей Диденко объяснил, что новое постановление правительства ликвидирует центральный аппарат Пенитенциарной службы, однако сама Служба продолжит работу.
    Судья Игорь Зварич в зале суда. Архивное фото
    Судья Зварич освобожден по "закону Савченко" - пенитенциарная служба
    11:48 18.01.2016
    621
    Государственная пенитенциарная служба пояснила, что осужденному судье было засчитаны три года в СИЗО как шесть лет отбытия наказания.
    Тюрьма. Архивное фото
    Старенький: тюрьмы в Украине нужно модернизировать
    12:39 09.12.2015
    305
    Экс-глава пенитациарной службы в Украине Сергей Старенький рассказал, что нужно заняться модернизацией украинских тюрем и сократить центральный аппарат Государственной пенитенциарной службы.
    Тюрьма. Архивное фото
    В Одессе при попытке бегства из колонии застрелен заключенный
    17:06 31.08.2015
    288
    Осужденный пересек несколько рубежей охраны, пытаясь подняться к башне. После того, как он не отреагировал на предупредительный выстрел охранника, он получил ранение, несовместимое с жизнью.
    Обыски у тюремщиков в Киевской и Львовской областях
    Обыски у тюремщиков в Киевской и Львовской областях 
    11:04 04.08.2015
    724
    Служба безопасности Украины совместно с органами прокуратуры задержала на взятках чиновников Государственной пенитенциарной службы Украины в исправительных учреждениях Львовской и Киевской областей. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Тюрьма
    ГПУ: начальник колонии получил взятку за освобождение заключенного
    15:49 31.07.2015
    161
    Подполковник Государственной пенитенциарной службы требовал деньги за досрочное освобождение осужденного. Он требовал пять тысяч долларов.
    Тюрьма. Архивное фото
    Нормы содержания в СИЗО хуже, чем в колониях - экс-глава ГПтСУ
    09:54 23.06.2015
    254
    Сергей Старенький отметил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, Львовское, Черновицкое СИЗО невозможно закрыть, потому что лица, взятые под стражу, должны находиться в том регионе, в котором расследуется уголовное производство.
    Тюрьма. Архивное фото
    Тюрьмы в Украине надо не закрывать, а строить новые - эксперт
    09:14 23.06.2015
    716
    Инициатива Минюста закрыть следственные изоляторы противоречит законодательству, согласно которому подозреваемые должны содержаться под стражей в том регионе, где расследуется уголовное дело.
    Сергей Бочковский при задержании на заседании правительства
    Руководство ГосЧС и праздничный арест в прямом эфире
    14:46 25.03.2015
    1620Громкие отставки и назначения в Украине
    Служба безопасности Украины решила отметить 23-ю годовщину со дня создания с размахом и показательно. Прямо на заседании правительства и в прямом эфире были арестованы руководители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
    Геннадий Москаль
    В Луганской области похитили руководителей пенитенциарной службы - Москаль
    11:49 03.12.2014
    476Блокада Донбасса
    По данным Луганской областной государственной администрации, ополченцы "ЛНР" выкрали все руководство Управления государственной пенитенциарной службы в Луганской области.
    Голосование. Архивное фото
    Около 145 избирательных участков открыты для голосования осужденных лиц
    11:22 26.10.2014
    73Выборы в парламент 2014
    В 8 часов 26 октября 2014 года в 145 учреждениях, относящихся к сфере управления ГПСУ, открыты специальные избирательные участки для участия осужденных и лиц, взятых под стражу.
    Тюрьма. Архивное фото
    Около 5 тыс заключенных смогут проголосовать в Киевской области
    08:55 26.10.2014
    57Выборы в парламент 2014
    Избирательные участки начали работу в исправительных учреждениях и СИЗО в Киевской области, возможность проголосовать есть у 5 тысяч человек, сообщает в воскресенье пресс-служба Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области.
    Охранный периметр исправительной колонии.
    Главный тюремщик Крыма получил российские погоны
    11:09 28.04.2014
    22Присоединение Крыма к РФ
    Директор ФСИН России Геннадий Корниенко посетил Крым, где вручил погоны врио начальника управления по Республике Крым и Севастополю, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального УФСИН.
    Охранный периметр исправительной колонии.
    Работники тюремных ведомств Крыма сохранят звания, переходя во ФСИН РФ
    09:49 27.03.2014
    37Присоединение Крыма к РФ
    Сотрудники пенитенциарной службы Крыма смогут перейти на работу во ФСИН России с сохранением званий, выслуги лет и социальных гарантий.
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