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    Франс Тиммерманс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Здание МИД Украины
    МИД: ЕК поддерживает введение безвизового режима Украины с ЕС
    19:50 17.10.2016
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    В МИД сообщили, что первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил полную поддержку Европейской комиссией скорейшего введения безвизового режима с Украиной.
    Европейский союз
    Британии следует остаться в ЕС и тем самым помочь ему измениться - Тиммерманс
    20:35 05.03.2015
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    Первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс считает, что Британия добьется больших успехов, если останется в ЕС.
    Украина и Европейский союз
    ЕК поддерживает усилия по урегулированию кризиса в Украине
    12:23 11.02.2015
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    В Еврокомиссии отметили, что военного решения кризиса в Украине нет, сообщил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.
    Флаг Евросоюза
    Новый состав Еврокомиссии: прагматики между Украиной и РФ
    10:02 04.11.2014
    21182Реакция в мире на события в Украине
    На отношения Киева и Брюсселя в новом европравительстве во главе с экс-премьером Люксембурга Жан-Клодом Юнкером могут повлиять три ключевые фигуры: Федерика Могерини, Йоханнес Хан и Мирослав Шефкович, считает Владимир Матвеев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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