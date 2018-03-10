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    Министерство обороны Латвии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Латвия. Архивное фото
    Латвия может отправить своих солдат в Ирак для борьбы с ИГ
    00:58 02.11.2015
    33Военная кампания против "Исламского государства"
    Как отметили в военном ведомстве Латвии, речи об участии латвийских солдат в боевых операциях против ИГ пока не идет. латвийские солдаты могут находиться в Ираке и помогать подразделениям местных войск бороться с террористами.
    Военно-морской флот России
    В Латвии обнаружили российскую подлодку в своей экономической зоне
    21:01 16.03.2015
    987
    Как говорится в аккаунте ВС Латвии в Twitter, российская подлодка кодификации НАТО Kilo была обнаружена в 27 морских милях от латвийских территориальных вод.
    Учения личного состава 80 отдельной аэромобильной бригады ВДВ
    Отсутствие единства у ЕС и США: оружие для Украины и санкции против РФ
    12:21 10.03.2015
    6714Новые санкции в отношении России.
    Лидеры США и ЕС договорились о поддержке санкций против России, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме. Туск констатирует неготовность стран Евросоюза к введению дополнительных санкций против России.
    Латвия. Архивное фото
    Народное ополчение Латвии усилят отрядами быстрого реагирования - власти
    15:03 08.12.2014
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    Министр обороны Латвии Раймонд Вейонис сообщил, что так называемое народное ополчение страны будет существенно усилено.
    Латвия. Архивное фото
    Министр обороны Латвии не может вылететь из столицы ЦАР из-за боев
    12:48 11.10.2014
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    Седьмого октября министр обороны и командир Национальных вооруженных сил Латвии прилетели в ЦАР, чтобы ознакомиться с ходом военной операции, в которой участвуют военнослужащие ЕС.
    Рига. Архивное фото
    Министр обороны Латвии обсудит в Киеве поддержку ВС Украины
    00:10 23.09.2014
    79Мировая реакция на события в Украине
    Министр обороны Латвии Раймонд Вейонис посетит с двухдневным рабочим визитом Киев, чтобы обсудить возможности оказания Латвией поддержки вооруженным силам Украины, сообщает пресс-служба министра.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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