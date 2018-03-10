Накануне Канада сняла ограничения на продажу Украине оружия, был опубликован "черный список" Минкульта: под запретом 600 фильмов и сериалов, а в самом центре Киева произошла массовая драка со стрельбой.
По информации Министерства культуры, власти Крыма, британские ученые-археологи из университета Бристоля и английский военно-исторический журнал намерены реализовать совместный историко-археологический проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов.
Министерство культуры разработало законопроект о квотах для песен на государственном языке в радиоэфирах. Данную инициативу прокомментировали замминистра культуры Ростислав Карандеев и продюсер радиогруппы "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов.
Упорство, граничащее с несгибаемым упрямством, давно стало доброй традицией украинской политики. Хотя, по части навязывания обществу собственных идеалов, у некоторых украинских политиков попросту нет конкуренции.
Премьер-министр сообщил, что свои должности в новом Кабмине должны сохранить главы МИД Павел Климкин, МВД Арсен Аваков и Минобороны Степан Полторак. Яценюк предложил, чтобы в новом Кабмине остался и Гройсман.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".