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    Министерство культуры и туризма Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха
    VIP-сервис. СМИ показали, как министр культуры летал в Швейцарию
    19:40 24.01.2018
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    По информации СМИ, министра культуры Евгения Нищука в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к самолету.
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    Хроника 13 декабря: Дуда в Украине, раскаяние Зайцевой, "черный список" Минкульта
    09:12 14.12.2017
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    Накануне Канада сняла ограничения на продажу Украине оружия, был опубликован "черный список" Минкульта: под запретом 600 фильмов и сериалов, а в самом центре Киева произошла массовая драка со стрельбой.
    Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны
    Опубликован "черный список" Минкульта: под запретом 600 фильмов и сериалов
    15:57 13.12.2017
    1610Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В запретный список Министерства культуры вошли классические фильмы и мультфильмы советских времен. Также под запретом ряд известных картин 1990-х и 2000-х годов.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины направит ноты протеста в связи с раскопками в Крыму
    21:29 13.02.2017
    880Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    По информации Министерства культуры, власти Крыма, британские ученые-археологи из университета Бристоля и английский военно-исторический журнал намерены реализовать совместный историко-археологический проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов.
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Минкульт проведет инвентаризацию культурных ценностей
    15:13 31.05.2016
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    Министр культуры Евгений Нищук сообщил, что создание электронного реестра культурного наследия (движимого и недвижимого) является одним из трех приоритетов Министерства культуры на 2016 год.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Кириленко в Twitter возмутился письму СБУ в Минкульт через Facebook
    19:05 06.04.2016
    1493
    Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко написал в своем Twitter, что возмущен позицией главы СБУ передавать официальные письма через своего пресс-секретаря использую соцсети.
    Радио. Архивное фото
    "Убийство шоу-бизнеса". Эксперт о квотах для украинской музыки на радио
    13:34 03.02.2016
    1018
    Министерство культуры разработало законопроект о квотах для песен на государственном языке в радиоэфирах. Данную инициативу прокомментировали замминистра культуры Ростислав Карандеев и продюсер радиогруппы "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов.
    Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Арсен Аваков на коллегии МВД
    Перестановки в Кабмине: главной жертвой станет Порошенко – политолог
    09:55 22.01.2016
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    Первых отставок в правительстве стоит ожидать уже в феврале-марте, когда депутаты ВР придут в себя после каникул, заявил политический эксперт Николай Спиридонов.
    Радио. Архивное фото
    Минкультуры увеличит квоту на трансляцию украинской музыки на радио до 75%
    13:38 24.06.2015
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    В Кабинете министров будет создана рабочая группа с участием представителей негосударственных радиостанций, которая будет вырабатывать проект изменений в закон "О телевидении и радиовещании".
    Вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Примирение на грани кощунства. Кириленко: советской военщины у нас не будет
    20:06 06.05.2015
    3137День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Упорство, граничащее с несгибаемым упрямством, давно стало доброй традицией украинской политики. Хотя, по части навязывания обществу собственных идеалов, у некоторых украинских политиков попросту нет конкуренции.
    Министерство Культуры Украины
    Министерство культуры предлагает создать "музей тоталитаризма"
    19:13 20.04.2015
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    Глава Минкульта Вячеслав Кириленко отметил, что в таком музее "каждый посетитель мог бы "наглядно убедиться в масштабах преступлений тоталитарного коммунистического режима против украинцев".
    Антон Мухарский
    Антон Мухарский стал советником министра культуры
    17:36 27.03.2015
    265Громкие отставки и назначения в Украине
    Актер и владелец художественной галереи, известный под псевдонимом Орест Лютый, стал внештатным советником Вячеслава Кириленко.
    Золотые украшения из наряда скифской царицы. Архивное фото
    Слушание по делу о возвращении золота скифов пройдет 21 января
    16:25 05.01.2015
    262Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Представитель университета Амстердама Яша Ланге отметил, что голландский музей находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами через их законных представителей.
    Арсений Яценюк
    Яценюк рассказал, кто должен остаться в новом Кабмине
    13:49 14.11.2014
    636Коалиция и новый Кабмин
    Премьер-министр сообщил, что свои должности в новом Кабмине должны сохранить главы МИД Павел Климкин, МВД Арсен Аваков и Минобороны Степан Полторак. Яценюк предложил, чтобы в новом Кабмине остался и Гройсман.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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