Раскопки должны дать окончательное заключение о возможном нахождении в стенах гробницы фараона Тутанхамона скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити.
По информации Министерства культуры, власти Крыма, британские ученые-археологи из университета Бристоля и английский военно-исторический журнал намерены реализовать совместный историко-археологический проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".