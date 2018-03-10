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    раскопки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    В метро Рима раскопали дом военачальника II века нашей эры. Видео
    В римском метро ведут археологические раскопки 
    14:57 05.03.2018
    112
    Во время строительства новой станции Римского метрополитена рабочие обнаружили хорошо сохранившийся дом античного военачальника с мозаиками, фресками и мраморными полами.
    Ангела Меркель
    Дайджест зарубежных СМИ: Меркель идет на компромисс, в Египте нашли древний некрополь
    12:48 25.02.2018
    498
    Мировые СМИ обсуждают ответный удар Демократической партии США, решение Меркель по назначению нового министра здравоохранения, а также победителей Берлинале.
    Немецкий реставратор Кристиан Экмана рассматривает бороду золотой маски знаменитого египетского фараона Тутанхамона перед началом реставрационных работ
    Гробницу фараона Тутанхамона раскопают в поисках захоронения Нефертити
    10:29 02.02.2018
    296
    Раскопки должны дать окончательное заключение о возможном нахождении в стенах гробницы фараона Тутанхамона скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити.
    Человеческие черепа в мемориальном комплексе. Архивное фото
    Археологи шокированы: в цепях, лицом вниз и с колом в спине
    15:09 03.11.2017
    2289
    Немецкие археологи обнаружили захоронение девушки 16-18 лет, которая была погребена лицом вниз, со связанными руками, а в спину воткнут железный прут, пригвождающий тело к земле.
    В США на стройплощадке археологи обнаружили кости динозавра. Видео
    В США на стройплощадке обнаружили кости динозавра 
    06:08 04.09.2017
    252
    На строительной площадке в пригороде Денвера обнаружили кости взрослого трицератопса. Возраст находки составил около 66 миллионов лет. Палеонтологи обнаружили рога, череп и плечевые кости динозавра.
    Руины мечети XII века в Эфиопии
    В Эфиопии археологи нашли древний "город великанов"
    19:06 17.06.2017
    1795
    Как сообщается, раньше о местности, где нашли город Харла, ходили предания о том, что там обитают великаны, из-за зданий, построенных из крупных каменных блоков.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины направит ноты протеста в связи с раскопками в Крыму
    21:29 13.02.2017
    880Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    По информации Министерства культуры, власти Крыма, британские ученые-археологи из университета Бристоля и английский военно-исторический журнал намерены реализовать совместный историко-археологический проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов.
    На Почтовой площади Киева археологи нашли улицу времен Киевской Руси
    В КГГА прокомментировали сообщения об уничтожении древней улицы на Подоле
    18:57 25.04.2015
    116
    Согласно информации, на Почтовой ведутся работы, призванные сохранить артефакты. Возведение защитной плиты согласовано со специалистами и утверждено профильными структурами и Минкульта, и КГГА.
    На Почтовой площади обнаружили улицу времен Киевской Руси
    Раскопки улицы времен Киевской Руси на Почтовой площади 
    01:49 02.03.2015
    1725
    Археологи приступили к раскопкам, и под верхним слоем (пристанью 18-19 века) обнаружили старые частоколы и срубы, которые, по мнению ученых, являются улицей Древнего Киева 11-13 века.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ангела Меркель
    Дайджест зарубежных СМИ: Меркель идет на компромисс, в Египте нашли древний некрополь
    12:48 25.02.2018
    498
    Мировые СМИ обсуждают ответный удар Демократической партии США, решение Меркель по назначению нового министра здравоохранения, а также победителей Берлинале.
    В метро Рима раскопали дом военачальника II века нашей эры. Видео
    В римском метро ведут археологические раскопки 
    14:57 05.03.2018
    112
    Во время строительства новой станции Римского метрополитена рабочие обнаружили хорошо сохранившийся дом античного военачальника с мозаиками, фресками и мраморными полами.
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