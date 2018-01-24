VIP-сервис. СМИ показали, как министр культуры летал в Швейцарию

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса.

Министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к самолету. Он воспользовался и другими услугами, которые предлагаются в аэропорту важным клиентам, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Так, трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, такая услуга для каждой дополнительной персоны будет стоить 180 CFH. На фотографии видно, что Нищука сопровождали две женщины, поэтому, вероятно, такая поездка в аэропорту стоила 790 CFH, то есть около 24 тысяч гривен. И это только трансфер. Например, еще есть услуга пребывания в лаунж-зоне, которая стоит 150 CFH (4,5 тысячи гривен), или же услуга дополнительного сопровождения — так же 150 CFH.

Из источников агентству стало известно, что летел министр бизнес-классом авиакомпании МАУ. Билет на одного (Киев-Цюрих-Киев) стоит более 42 000 гривен.

unn.com.ua Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха

unn.com.ua Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха

Ранее Нищук сообщал, что списки российских артистов, выступления которых запрещены в Украине, будут пересмотрены.