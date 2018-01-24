наверх
24.01.201821:51
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    VIP-сервис. СМИ показали, как министр культуры летал в Швейцарию

    (обновлено: )47255
    По информации СМИ, министра культуры Евгения Нищука в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к самолету.
    Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха
    unn.com.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса. 

    Министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к самолету. Он воспользовался и другими услугами, которые предлагаются в аэропорту важным клиентам, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

    Так, трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, такая услуга для каждой дополнительной персоны будет стоить 180 CFH. На фотографии видно, что Нищука сопровождали две женщины, поэтому, вероятно, такая поездка в аэропорту стоила 790 CFH, то есть около 24 тысяч гривен. И это только трансфер. Например, еще есть услуга пребывания в лаунж-зоне, которая стоит 150 CFH (4,5 тысячи гривен), или же услуга дополнительного сопровождения — так же 150 CFH.

    Из источников агентству стало известно, что летел министр бизнес-классом авиакомпании МАУ. Билет на одного (Киев-Цюрих-Киев) стоит более 42 000 гривен.

    unn.com.ua
    Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха
    unn.com.ua
    Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха

    Ранее Нищук сообщал, что списки российских артистов, выступления которых запрещены в Украине, будут пересмотрены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко и Шефчович
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Елена Дьяченко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?