В центре столицы Туниса во вторник взорвался автобус, перевозивший президентскую охрану. Власти страны назвали происшедшее терактом. По последней версии, взрыв осуществил смертник. Он приблизился к автобусу и подорвал себя. Погибли не менее 12 человек.
Некоторые из боевиков, планировавших нападения, проходили обучение в Ливии и Сирии и ждали указаний о проведении атак. По данным агентства, террористы собирались напасть на гостиницы и отделения полиции в Тунисе.
Во время стрельбы муж украинки плавал в море, а его 76-летняя жена Надежда Старченко находилась на пляже. Террорист ранил его жену в ногу. Как отмечается, женщину на соседнем лежаке террорист добил несколькими выстрелами.
Тунис получает от туризма порядка 20% от общего дохода в казну в иностранной валюте. В этой отрасли занято порядка 500 тысяч человек, еще более миллиона тунисцев так или иначе связаны по своей работе с туриндустрией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".