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    Тунис (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Победа Харлан на Кубке мира
    Харлан завоевала "золото" на Кубке мира 
    13:17 16.05.2017
    91
    Украинская саблистка Ольга Харлан показала лучший результат после длительного перерыва, завоевав "золото" на Кубке мира, который проходил в Тунисе.
    Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
    Стал известен маршрут побега тунисца, напавшего на ярмарку в Берлине
    07:49 27.12.2016
    200Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Согласно данным, 24-летнего тунисца Аниса Амри засняли камеры видеонаблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион. После совершения теракта он сбегал через Францию.
    Протесты в Тунисе
    Протесты в Тунисе 
    05:28 23.01.2016
    82
    Власти Туниса ввели комендантский час на неопределенный срок, пока в стране не установится порядок, заявил официальный представитель МВД Валид Лугини.
    Полицейские Туниса. Архивное фото
    Полицейский погиб в Тунисе во время протестных акций
    08:40 21.01.2016
    40
    В результате столкновений полиции с демонстрантами в городе Кассерин пострадали 14 человек. Как рассказал губернатор города Шедли Буалег, все пострадавшие были госпитализированы "с легкими травмами".
    Флаг Туниса
    Премьер Туниса заявил о перестановках в правительстве
    22:14 06.01.2016
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    Глава тунисского правительства, в частности, сменил министра иностранных дел, министра юстиции и главу МВД. Эссид не сообщил, с чем связано решение о перестановках.
    На месте теракта на пляже в Тунисе
    МВД Туниса усилило безопасность в аэропортах после терактов
    11:49 04.12.2015
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    Власти страны могут закрыть любой отель, не выполняющий предписания властей или не соответствующий критериям безопасности.
    Подрыв автобуса с президентской охраной в Тунисе. Видео
    Подрыв автобуса с президентской охраной в Тунисе 
    09:21 25.11.2015
    157
    В центре столицы Туниса во вторник взорвался автобус, перевозивший президентскую охрану. Власти страны назвали происшедшее терактом. По последней версии, взрыв осуществил смертник. Он приблизился к автобусу и подорвал себя. Погибли не менее 12 человек.
    На месте теракта на пляже в Тунисе
    Тунис предотвратил в ноябре нападение террористов на отели
    10:55 17.11.2015
    74
    Некоторые из боевиков, планировавших нападения, проходили обучение в Ливии и Сирии и ждали указаний о проведении атак. По данным агентства, террористы собирались напасть на гостиницы и отделения полиции в Тунисе.
    Флаг Туниса
    Президент Туниса объявил в стране чрезвычайное положение - СМИ
    16:47 04.07.2015
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    Как сообщили в пресс-службе администрации президента Туниса, глава государства объявляет чрезвычайное положение в Тунисе. Согласно информации, он обратится к народу в 19:00.
    Стрельба в Тунисе
    Власти Туниса задержали 12 подозреваемых в причастности к теракту у отеля
    10:33 02.07.2015
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    как отмечается, власти страны также сообщили о розыске двух боевиков, которые проходили тренировку в ливийских лагерях одновременно с преступниками, напавшими на отель.
    Погибшие в результате стрельбы в Тунисе
    Число британских граждан, погибших при теракте в Тунисе, выросло до 27
    15:23 01.07.2015
    199
    Как отмечается в зарубежных СМИ, премьер, выступая в парламенте в среду, заявил, что список погибших британских граждан при террористическом акте, вероятнее всего, увеличится.
    Стрельба в Тунисе
    Тунис не был готов к нападениям террористов - президент
    14:15 30.06.2015
    164
    Среди мер, которые власти Туниса примут в ответ на теракты, эс-Себси назвал ужесточение контроля на границе с Ливией и более жесткий контроль над пропагандой исламистской радикализации.
    Стрельба в Тунисе
    Украинка выжила при расстреле в Тунисе, притворившись мертвой
    11:20 30.06.2015
    580
    Во время стрельбы муж украинки плавал в море, а его 76-летняя жена Надежда Старченко находилась на пляже. Террорист ранил его жену в ногу. Как отмечается, женщину на соседнем лежаке террорист добил несколькими выстрелами.
    Флаг Туниса
    Тунис отменит налог на выезд для туристов
    11:09 30.06.2015
    165
    Программа срочных мер по поддержке туристического сектора также включает выдачу виз по прибытии в аэропорт для граждан Китая, Индии, Ирана и Иордана, прилетающих в Тунис в рамках организованных туров.
    В Тунисе арестованы подозреваемые в причастности к нападению на туристов. Видео
    Задержаны возможные сообщники убийцы, совершившего теракт в Тунисе 
    08:44 30.06.2015
    258
    На пляж, где произошла трагедия, местные жители и иностранцы приносят цветы. В числе пришедших почтить память погибших — высокопоставленные политики Туниса, Великобритании, Франции и Германии.
    Погибшие в результате стрельбы в Тунисе
    Один гражданин Германии погиб при теракте в Тунисе, еще один ранен
    20:56 27.06.2015
    191
    Как отмечается, в настоящее время МИД ФРГ вместе с правоохранительными ведомствами Туниса работает над тем, чтобы внести ясность по оставшимся случаям.
    Террорист, устроивший стрельбу в Тунисе
    Опубликовано фото вооруженного террориста на пляже в Тунисе
    20:26 27.06.2015
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    На фотографии человек в черной майке и шортах идет вдоль пляжа, держа в руках автомат Калашникова. На заднем плане стоят порядка десяти человек, которые смотрят в сторону мужчины.
    Погибшие в результате стрельбы в Тунисе
    Один пострадавший при нападении на отель в Тунисе остается неопознанным
    17:26 27.06.2015
    148
    К субботе были опознаны 10 из 38 находящихся в морге Суса жертв трагедии: из них восемь - граждане Великобритании и по одному - Бельгии и Германии. Опознание продолжается.
    Флаг Туниса
    Пустые самолеты летят в Тунис из Европы после теракта в Сусе - СМИ
    16:59 27.06.2015
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    Тунис получает от туризма порядка 20% от общего дохода в казну в иностранной валюте. В этой отрасли занято порядка 500 тысяч человек, еще более миллиона тунисцев так или иначе связаны по своей работе с туриндустрией.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Меркель провела телефонный разговор с президентом Туниса
    15:06 27.06.2015
    102Военная кампания против "Исламского государства"
    В данном вопросе ФРГ намерена приложить основные усилия к защите пограничной безопасности, данная инициатива обсуждалась на саммите G7 в баварском замке Эльмау в начале июня.
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