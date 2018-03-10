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    Штеффен Зайберт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    Германия: в ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа через Украину
    13:58 12.01.2018
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    Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в интересах Германии и других стран Евросоюза сохранение роли Украины как транзитера российского газа.
    День украинских миротворцев
    Германия назвала условие для создания миротворческой миссии ООН в Донбассе
    13:27 12.01.2018
    954Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал возможность введения "голубых касок" в Донбасс. Миссия должна способствовать улучшению положения гражданского населения в регионе.
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    В Берлине приняли к сведению заявления главы Пентагона по Украине
    23:44 25.08.2017
    549Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что заявления главы Пентагона по Украине - это "ясное позиционирование американской администрации, которое, в целом, соответствует решению ЕС".
    Флаг Германии
    Кабмин ФРГ о санкциях Киева: Украина - не кандидат на членство в ЕС
    15:06 17.05.2017
    3023Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, ограничение доступа к российским СМИ не способствует улучшению отношений между РФ и Украиной.
    Флаг Германии
    В Берлине предпримут попытку перезапустить минский процесс – кабмин ФРГ
    15:04 19.10.2016
    900Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что в вопросе минского урегулирования "есть единство между всеми четырьмя участниками встречи, канцлером и тремя президентами".
    Встреча нормандской четверки. Архивное фото
    "Нормандский формат" пока не готов к саммиту на высшем уровне - ФРГ
    20:11 12.10.2016
    377Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что необходима дальнейшая работа консультантов для создания предпосылок возможной встречи глав государств и правительств в "Нормандском формате".
    Флаг Германии
    Берлин не подтверждает встречу "нормандского формата" по Украине
    15:24 12.10.2016
    1135Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт уточнил, что встреча "нормандской четверки" зависит от прогресса по минским договоренностям по Украине.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Правительство ФРГ связало суд над Савченко с минским процессом
    14:38 09.03.2016
    882Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что процесс против гражданки Украины Савченко "противоречит букве и духу минских договоренностей".
    Евро в руках жителя Греции
    Переговоров о помощи Греции от ESM пока нет - ФРГ
    15:19 13.07.2015
    65Массовые беспорядки в Греции
    Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, что о переговорах по помощи в рамках ESM не может идти и речи, есть пока что только предпосылки для того, чтобы описать этот путь.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Меркель провела телефонный разговор с президентом Туниса
    15:06 27.06.2015
    102Военная кампания против "Исламского государства"
    В данном вопросе ФРГ намерена приложить основные усилия к защите пограничной безопасности, данная инициатива обсуждалась на саммите G7 в баварском замке Эльмау в начале июня.
    Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко на переговорах в Минске
    Донбасс: новые надежды на мир на фоне эскалации конфликта
    15:39 01.05.2015
    3368Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Лидеры "нормандской четверки" договорились о создании четырех рабочих подгрупп контактной группы по Украине, чтобы не допустить новой эскалации конфликта на востоке страны.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк и Меркель на следующей неделе в Берлине обсудят финансы Украины
    13:18 27.03.2015
    554Ситуация в экономике Украины
    Согласно данным, Яценюк прилетит в среду, у него запланирована встреча с канцлером Меркель, в которой также примет участие министр финансов.
    Ангела Меркель
    Меркель отказалась ехать на День Победы в Москву из-за Украины
    14:54 11.03.2015
    465День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Как отмечается, Ангела Меркель считает свое присутствие на Параде Победы в Москве 9 мая неуместным.
    Ангела Меркель. Архивное фото
    Меркель встретится с Порошенко в понедельник в Берлине
    14:08 11.03.2015
    559Донбасс - мир?
    Как отмечается, в следующий понедельник в 13 часов канцлер примет президента Петра Порошенко в федеральной канцелярии. Темами переговоров будут реализация минского соглашения и украинские реформы.
    Встреча нормандской четверки в Минске
    Переговоры "нормандской четверки" пройдут в Берлине 6 марта
    08:41 03.03.2015
    469Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Как отмечается в сообщении официального представителя ФРГ Штеффена Зайберта, дальнейшая имплементация обсуждаемых вопросов будет рассмотрена в текущую пятницу в Берлине в МИД на высоком официальном уровне.
    Ополченец ДНР. Архивное фото
    Берлин недоволен ходом реализации минских договоренностей
    14:51 25.02.2015
    461Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Представитель правительства ФРГ Зайберт сообщил, что позиция правительства Украины сформулирована "в четком согласовании с канцлером" и главой МИД Германии.
    Флаги Германии в Дрездене. Архивное фото
    Германия не планирует направлять в Украину оружие или инструкторов
    14:37 25.02.2015
    104Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Представитель правительства ФРГ заявил, что власти Германии не рассматривают возможности отправки в Украину оружия или военных специалистов.
    Главы МИД нормандской четверки на переговорах в Берлине
    ФРГ считают неудовлетворительным соблюдение прекращения огня в Донбассе
    14:54 23.02.2015
    293Украина: между миром и войной
    Представитель правительства Германии считает, что меры, согласованные "нормандской четверкой", не выполняются. ФРГ надеется на всеобъемлющее прекращение огня.
    Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель на переговорах в Минске. Архивное фото
    Порошенко и Меркель призвали Путина повлиять на ополченцев
    09:54 17.02.2015
    425После 15 февраля - мир или война
    Немецкий канцлер и украинский президент призвали президента РФ оказать влияние на ополченцев, чтобы добиться соблюдения режима прекращения огня, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Глава МИД ФРГ будет сопровождать Меркель на саммит "нормандской четверки"
    13:55 11.02.2015
    2924Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Как отмечается, Штайнмайер будет сопровождать канцлера Ангелу Меркель в ходе поездки в Минск.
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