Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал возможность введения "голубых касок" в Донбасс. Миссия должна способствовать улучшению положения гражданского населения в регионе.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что заявления главы Пентагона по Украине - это "ясное позиционирование американской администрации, которое, в целом, соответствует решению ЕС".
Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что необходима дальнейшая работа консультантов для создания предпосылок возможной встречи глав государств и правительств в "Нормандском формате".
Как отмечается в сообщении официального представителя ФРГ Штеффена Зайберта, дальнейшая имплементация обсуждаемых вопросов будет рассмотрена в текущую пятницу в Берлине в МИД на высоком официальном уровне.
Немецкий канцлер и украинский президент призвали президента РФ оказать влияние на ополченцев, чтобы добиться соблюдения режима прекращения огня, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".