По информации прокураутры Крыма, в августе текущего года 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявленные в межгосударственный розыск.
Обязательные требования - возраст 1-3 месяца, принципиально рыжий окрас, мужской пол, "отсутствие судимости и преступных намерений", опрятность и соблюдение санитарно-гигиенических и морально-этических норм.
Картины являются частью коллекции из 24 произведений искусства и серебряных украшений, украденных из музея в 2005 году. Музей занимается сбором средств на реставрацию полотен, поскольку они находятся в плохом состоянии.
Армия Сирии в воскресенье при поддержке союзников взяла под контроль древний город Пальмиру и все окружающие его высоты. В командовании сирийской армии уже заявили, что Пальмира станет опорой для действий войск в Ракке и Дейр-эз-Зоре.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".