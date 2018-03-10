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Армия Сирии в воскресенье при поддержке союзников взяла под контроль древний город Пальмиру и все окружающие его высоты. В командовании сирийской армии уже заявили, что Пальмира станет опорой для действий войск в Ракке и Дейр-эз-Зоре.