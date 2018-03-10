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    музеи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Молоток судьи
    Двух сотрудниц музея судят в Мариуполе за передачу 52 картин в Крым
    17:09 24.11.2017
    213Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации прокураутры Крыма, в августе текущего года 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявленные в межгосударственный розыск.
    Музей Франка во Львове
    Музей Франко открыл вакансию для рыжего кота "без судимости"
    19:35 18.03.2017
    126
    Обязательные требования - возраст 1-3 месяца, принципиально рыжий окрас, мужской пол, "отсутствие судимости и преступных намерений", опрятность и соблюдение санитарно-гигиенических и морально-этических норм.
    Президент вместе с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине
    Порошенко призвал украинский бизнес создать музей, посвященный голодомору
    20:47 26.11.2016
    75
    По мнению президента Петра Порошенко, к созданию музея, посвященного голодомору, должны подключиться неправительственные круги – представители украинского бизнеса.
    Украина передала Нидерландам картины, украденные из музея Хорна
    Нидерландский музей получил от Украины картины, похищенные 11 лет назад
    18:19 08.10.2016
    137
    Картины являются частью коллекции из 24 произведений искусства и серебряных украшений, украденных из музея в 2005 году. Музей занимается сбором средств на реставрацию полотен, поскольку они находятся в плохом состоянии.
    Скифское золото
    Чем закончится спор за скифское золото. Опрос экспертов
    18:37 13.09.2016
    6648Скифское золото. Коллекция вернется в Украину
    Искусствовед Виктор Федчишин и адвокат Ярослав Гришин проанализировали в эфире ГС перспективы возвращения скифского золота в Украину из Амстердама.
    Больница. Архивное фото
    В Запорожской области во время экскурсии на девочку упал могильный крест
    15:53 23.05.2016
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    По словам директора заповедника Валерия Стойчева, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности и правил посещения усадьбы со стороны экскурсантов, и вся вина лежит на организаторах.
    Разрушенная историческая часть Пальмиры
    Освобожденный от ИГ сирийская "невеста пустыни", древний город Пальмира 
    04:01 28.03.2016
    349РФ и США: железный занавес
    Армия Сирии в воскресенье при поддержке союзников взяла под контроль древний город Пальмиру и все окружающие его высоты. В командовании сирийской армии уже заявили, что Пальмира станет опорой для действий войск в Ракке и Дейр-эз-Зоре.
    Одна из украденных в Нидерландах картин
    Данные о найденных в Украине голландских картинах переданы Киеву – глава музея
    22:24 12.12.2015
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    Согласно информации, посольство Нидерландов получило телефонный звонок в июле 2015 года от украинского военного, который заявил, что у него есть все 24 картины.
    Стеклянная пирамида Лувра
    Лувр временно закрывается в связи с терактами в Париже – СМИ
    19:09 14.11.2015
    579Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Кроме того, согласно информации, были закрыты и другие культурно-исторические достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня, парижский Диснейленд, музей замка Версаль.
    Пещерный храм Нефертари
    Тысячи туристов увидели "солнечную улыбку" статуи фараона Рамзеса II в Египте
    18:46 22.10.2015
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    Святилище древних богов спроектировано таким образом, что именно 22 октября и 22 февраля в обычно темные коридоры храма проникают лучи восходящего над Нубийской пустыней солнца.
    Крытый пляж в музее DC в Вашингтоне
    В музее в Вашингтоне открылся "пляж" 
    19:19 23.07.2015
    130
    В музее в Вашингтоне проходит инсталляция Snarcitecture - большой зал в The National Building Museum превратили в пляж. Море при этом заменили полупрозрачные пластиковые шарики.
    Ситуация в киевском Музее ВОВ в День Победы
    В Киеве переименовали музей истории Великой Отечественной войны
    12:27 16.07.2015
    238На металлолом. Украина против советских памятников.
    Согласно информации, название изменено согласно приказу вице-премьера - министра культуры Вячеслава Кириленко от 16 июля. Решение о переименовании музея принято на основании законов о декоммунизации.
    Монумент Родина-мать в Киеве 8 мая 2015 года
    Музей истории Великой Отечественной войны в Киеве переименуют
    16:42 16.05.2015
    611На металлолом. Украина против советских памятников.
    Согласно информации, перед принятием окончательного решения состоится общественное обсуждение нового названия музея. Одно из предложенных названий - Музей истории Украины во Второй мировой войне.
    Монумент Родина-мать. Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
    В Киеве состоится День музеев
    09:43 16.05.2015
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    Сообщается, что "столичные музеи будут отмечать свой профессиональный праздник с 16 по 18 мая", "уже более 10 музеев предоставили свою программу".
    Тунисцы с зажженными свечами молятся у въездных ворот в музей Бардо, где десятки людей были убиты боевиками
    Музей Туниса сохранит следы атаки террористов ИГ как напоминание
    21:03 22.03.2015
    85
    Сообщается, что следы нападения на музей не будут стерты, "следы атаки останутся как свидетели этого покушения на символ тунисской культуры".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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