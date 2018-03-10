Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
Подразделение ПВО ИГ сбили самолет, наносящий ракетно-бомбовые удары, и взяли в плен пилота в районе Аль-Худейра рядом со станцией Балад к югу от Тикрита, цитирует агентство Waradana заявление боевиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".