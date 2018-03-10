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    Тикрит

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Иракские войска проводят зачистку Тикрита от боевиков ИГ
    Иракские войска проводят "зачистку" Тикрита от боевиков ИГ 
    00:59 04.04.2015
    779Военная кампания против "Исламского государства"
    Иракские военные заявили, что при поддержке сил международной коалиции под командованием США освободили крупный город Тикрит. Сейчас военные проводят проверки в поисках уцелевших боевиков ИГ.
    Солдаты армии Ирака при наступлении на Тикрит
    В Ираке продолжаются тяжелые бои за Тикрит 
    13:17 31.03.2015
    261Военная кампания против "Исламского государства"
    В Ираке продолжаются ожесточенные бои за Тикрит, который находится под котролем боевиков "Исламского государства". Подробнее об операции по освобождению Тикрита смотрите в фоторепортаже.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Хроника 16 марта: волнения в Константиновке, возвращение Путина
    09:17 17.03.2015
    4320Трагедия в Константиновке
    Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
    Ситуация в городе Тикрит в результате боев. Архивное фото
    Могила Саддама Хусейна разрушена в ходе боев за иракский Тикрит
    09:46 16.03.2015
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    Представитель шиитских подразделений капитан Ясир Нуума заявил, что в районе могилы были сосредоточены особо крупные силы боевиков, которые заминировали захоронение.
    Боевики Исламского государства
    Боевики ИГ в Ираке заявили, что это они сбили самолет под Тикритом
    10:45 29.12.2014
    135Военная кампания против "Исламского государства"
    Подразделение ПВО ИГ сбили самолет, наносящий ракетно-бомбовые удары, и взяли в плен пилота в районе Аль-Худейра рядом со станцией Балад к югу от Тикрита, цитирует агентство Waradana заявление боевиков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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