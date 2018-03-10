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    Шпицберген

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Британец Бен Кумбс проехал 37 тысяч километров ради пива
    Пиво позвало в дорогу: британец проехал 37 тысяч км от паба до паба
    14:51 19.02.2018
    78
    Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera и рассказывал о поездке в специально созданной группе на Facebook и на своем сайте. Самый северный паб был Шпицбергене, самый южный - на Огненной земле.
    Норвегия - Осло
    Норвегию возмутил приезд Рогозина на Шпицберген
    19:45 19.04.2015
    520Новые санкции в отношении России.
    По словам представителя норвежского внешнеполитического ведомства Фруде Андерсена, данный факт не является нарушением норвежского законодательства, но он выразил сожаление из-за того, что Рогозин посетил архипелаг.
    Частичное солнечное затмение. Архивное фото
    Украинцы сегодня увидят солнечное затмение
    09:50 20.03.2015
    4287
    В Украине затмение можно будет наблюдать: во Львове – 59% в 9.58, в Одессе – 43% в 10.04, в Киеве – 52% в 10.08, в Донецке – 39% в 10.17. В полосу полной фазы также попадают Фарерские острова и архипелаг Шпицберген.
    Белый медведь в заповеднике Остров Врангеля
    На Шпицбергене белый медведь напал на туристов - СМИ
    13:18 19.03.2015
    273
    Хищник напал на палатку, в которой ночевали шесть туристов. Люди прибыли на архипелаг Шпицберген, чтобы увидеть солнечное затмение.
    Полное солнечное затмение. Архивное фото
    Украинцы 20 марта смогут увидеть солнечное затмение
    09:50 05.03.2015
    5041
    В пятницу, 20 марта, состоится полное солнечное затмение. В Украине затмение можно будет увидеть: во Львове – 59% в 9.58, в Одессе – 43% в 10.04, в Киеве – 52% в 10.08, в Донецке – 39% в 10.17.
    Норвегия - Осло. Архивное фото
    Главы МИД РФ и Норвегии обсудят сотрудничество в связи с ситуацией в Украине
    04:33 25.10.2014
    2088Новые санкции в отношении России.
    Представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что хотя присоединение Норвегии к экономическим санкциям ЕС неизбежно негативно скажется на объеме взаимной торговли и инвестиций.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Британец Бен Кумбс проехал 37 тысяч километров ради пива
    Пиво позвало в дорогу: британец проехал 37 тысяч км от паба до паба
    14:51 19.02.2018
    78
    Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera и рассказывал о поездке в специально созданной группе на Facebook и на своем сайте. Самый северный паб был Шпицбергене, самый южный - на Огненной земле.
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