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В Украине затмение можно будет наблюдать: во Львове – 59% в 9.58, в Одессе – 43% в 10.04, в Киеве – 52% в 10.08, в Донецке – 39% в 10.17. В полосу полной фазы также попадают Фарерские острова и архипелаг Шпицберген.