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    Пиво позвало в дорогу: британец проехал 37 тысяч км от паба до паба

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    Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera и рассказывал о поездке в специально созданной группе на Facebook и на своем сайте. Самый северный паб был Шпицбергене, самый южный - на Огненной земле.
    Британец Бен Кумбс проехал 37 тысяч километров ради пива
    Фото twitter.com/Pub2Pub_Ben

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Бен Кумбс из Плимута (Великобритания) проехал около 37 тысяч километров, чтобы выпить пива в самом северном и самом южном пабах мира.

    instagram.com/mana_amano
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    В интервью BBC Кумбс признался, что идея о путешествии пришла к нему за кружкой любимого напитка. Свою экспедицию он назвал "От паба до паба" (Pub2Pub) и начал ее на острове Шпицберген в Арктике. Путь Кумбса завершился на Огненной земле в Южной Америке.

    Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera и рассказывал о поездке в специально созданной группе на Facebook и на своем сайте.

    Самым северным пабом в его маршруте стало заведение в поселке Пирамида на острове Шпицберген. Кумбс отметил, что там постоянно находятся всего четыре человека. Все они живут в старом отеле, где и расположен единственный в городе бар.

    Во время поисков самого южного паба англичанин узнал, что бары есть и в Антарктиде. Но там они либо работают нелегально, либо являются частью закрытых поселений. Поэтому самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.

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    Чтобы туда добраться, Кумбс поехал через Европу в британский Саутгемптон. Оттуда его автомобиль отправили в Нью-Йорк. После этого путешественник доехал до Калифорнии, пересек Мексику и преодолел Латинскую Америку.

    Фото twitter.com/Pub2Pub_Ben
    Британец Бен Кумбс проехал 37 тысяч километров ради пива

    По словам любителя пива, самый южный паб ему не понравился: меню в нем состояло из лагера и дешевого пива, а мебель была пластиковой.

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    "Хоть это и не самое интересное место, до которого стоило ехать 37 тысяч километров, но это неважно. Важно путешествие, а не пункт назначения", — заявил Кумбс.

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