Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera и рассказывал о поездке в специально созданной группе на Facebook и на своем сайте. Самый северный паб был Шпицбергене, самый южный - на Огненной земле.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera и рассказывал о поездке в специально созданной группе на Facebook и на своем сайте. Самый северный паб был Шпицбергене, самый южный - на Огненной земле.