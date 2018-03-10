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    Фарерские острова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Футбольный мяч. Архивное фото
    Капитан сборной Фарерских островов пропустит матч Евро-2016 из-за работы
    03:32 24.03.2015
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    Матч сборных Румынии и Фарерских островов состоится 29 марта в Плоешти. Беньяминсен вынужден пропустить встречу, так как в этот день он должен выйти на работу на стройку.
    Частичное солнечное затмение. Архивное фото
    Украинцы сегодня увидят солнечное затмение
    09:50 20.03.2015
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    В Украине затмение можно будет наблюдать: во Львове – 59% в 9.58, в Одессе – 43% в 10.04, в Киеве – 52% в 10.08, в Донецке – 39% в 10.17. В полосу полной фазы также попадают Фарерские острова и архипелаг Шпицберген.
    Полное солнечное затмение. Архивное фото
    Украинцы 20 марта смогут увидеть солнечное затмение
    09:50 05.03.2015
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    В пятницу, 20 марта, состоится полное солнечное затмение. В Украине затмение можно будет увидеть: во Львове – 59% в 9.58, в Одессе – 43% в 10.04, в Киеве – 52% в 10.08, в Донецке – 39% в 10.17.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Конфликт на Донбассе уже в миротворческом тупике
    11:56 10.03.2018
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    Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?
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