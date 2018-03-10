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    Изварино (Луганская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Бывший пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский
    Экc-спикер АТО: в штабе лузгали семечки, когда в Изварино гибли люди
    12:49 13.10.2015
    421Немирное перемирие на Донбассе.
    Бывший пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что руководство не следовало его предупреждениям относительно ситуации в Иловайске и вывело людей, "которые, вероятнее всего, должны были являться резервом".
    Генерал-лейтенант Игорь Романенко
    Романенко: виновных в создании котлов назовут в конце года
    14:54 10.08.2015
    335Иловайский котел: кто в ответе?
    В Украине политические решения противоречат военным, и это часто становится причиной возникновения трагедий, подобной Иловайскому котлу год назад, считает военный эксперт Игорь Романенко.
    Разрушенный мост в Станице Луганской
    Станица Луганская осталась без коммуникаций с областным центром — спецкор
    14:53 20.03.2015
    1619Особый статус Донбасса
    В четверг 19 марта в Станице Луганской был взорван последний автомобильный мост, который соединял поселок с областным центром и теперь пересечь его не представляется возможным ни пешком, ни на автомобиле.
    Разбитая техника ополченцев. Архивное фото
    Штаб АТО: полсотни танков ночью пересекли границу в районе Изварино
    14:59 12.02.2015
    1980Боевые действия на Донбассе
    По словам представителя АТО Андрея Лысенко, ночью в районе Изварино состоялось очередное перемещение через границу полсотни танков, четырех десятков РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган".
    Украинские военнослужащие в Луганской области. Архивное фото
    Под Станицей Луганской боевики пытались форсировать Северский Донец - СМИ
    16:43 26.01.2015
    2385Будет ли мир на Донбассе?
    В районе Станицы Луганской зафиксирована попытка боевиков форсировать Северский Донец с помощью понтонных секций, сообщил журналист Роман Бочкала.
    Украинские военные. Архивное фото
    42 военных перешли на территорию РФ, чтобы не попасть в плен к "ЛНР" - СМИ
    01:13 28.07.2014
    736АТО на Юго-Востоке.
    Танкисты длительное время находились под обстрелом "Градов" и минометов ополченцев "ЛНР". У них закончились еда и боеприпасы, техника была уничтожена. Чтобы не попасть в плен к противнику, военные вынуждены были перейти границу.
    Пограничный пункт пропуска Изварино
    Возле Изварино завязался бой, есть погибшие - СМИ
    13:38 16.07.2014
    1530
    Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что возле населенного пункта Изварино Луганской области завязался бой, есть погибшие.
    Бойцы ополчения в Луганской области
    Луганск, утренняя сводка: обстрел из "Града" и окружение сил АТО
    11:40 16.07.2014
    3319АТО на Юго-Востоке.
    "В "Изварино" уже 4 день идет обстрел позиций украинских военных. И в той части недалеко друг от друга находятся три бригады. По сообщениям самих военных, они окружены, у них очень тяжелое положение", - говорит Чернуха.
    Беженцы на пограничном пункте пропуска Изварино в Луганской области
    Из-за стрельбы в Украине эвакуировали российских таможенников
    09:09 10.07.2014
    177АТО на Юго-Востоке.
    Руководство таможенного поста "Донецк" в Ростовской области было вынуждено в четверг утром эвакуировать своих сотрудников вглубь России из-за стрельбы вблизи сопредельного украинского поста "Изварино", сообщается на сайте ФТС.
    Ситуация на востоке Украины. Архивное фото
    Корреспондент РЕН ТВ ранен в РФ во время обстрела с Украины
    12:04 01.07.2014
    239АТО на Юго-Востоке.
    Корреспондент российского телеканала РЕН ТВ, находясь на территории России, был ранен во время обстрела с Украины, рядом с ним разорвался снаряд.
    Ситуация в Луганской области
    На границе с РФ ранены два мирных жителя - ополченцы "ЛНР"
    10:49 01.07.2014
    275АТО на Юго-Востоке.
    Ополченцы "Луганской народной республики" сообщают о двух раненых мирных жителях у пункта пропуска через российско-украинскую границу "Изварино", где сторонники независимости ведут бой с Нацгвардией.
    На пограничном пункте Изварине в Луганской области
    У погранпункта "Изварино" образовались очереди желающих покинуть Восток - СМИ
    11:41 23.06.2014
    858Спецоперация на востоке Украины
    Большие очереди желающих покинуть восток Украины образовались в районе пограничного пропуска "Изварино" в Луганской области на украинско-российской границе, передает в понедельник украинский "5 канал".
    Украинские пограничники. Архивное фото
    Погранслужба Украины: все пограничники, укрывшиеся в РФ, вернулись
    10:09 23.06.2014
    2791Спецоперация на востоке Украины
    Более 80 украинских пограничников в ночь на субботу перешли через пункт пропуска "Изварино - Донецк" в Россию с целью укрыться от огня во время боестолкновения с ополченцами, двое из них были ранены.
    На пограничном пункте Изварине в Луганской области
    Работник КПП "Изварино" рассказал о ситуации в пункте пропуска
    09:56 23.06.2014
    966Спецоперация на востоке Украины
    Пункт пропуска российской таможни "Изварино", рядом с которым шел бой ополченцев и силовиков, работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости работник поста.
    Обстрел таможни РФ, Изварино
    ВИДЕО. Обстрел таможни РФ, "Изварино" (ненормативная лексика) 
    18:22 21.06.2014
    1969Спецоперация на востоке Украины
    В пятницу, примерно в 22 часа, на территории Украины около таможенного поста возле поселка Изваринское начались боевые действия.
    Беженцы в Луганской области
    Пограничники РФ в Изварино вывели из-под обстрела 2 тыс украинских беженцев
    14:33 21.06.2014
    2144Спецоперация на востоке Украины
    Пограничники и сотрудники российской таможни в Изварино на границе с Украиной минувшей ночью вывели из-под обстрела около 2 тысяч украинских беженцев, рассказал РИА Новости и.о. начальника таможенного поста Изварино Сергей Разгонов.
    На пограничном пункте Изварине в Луганской области
    Ополченцы заявили, что отбили атаку силовиков на пункте пропуска "Изварино"
    18:52 20.06.2014
    838Спецоперация на востоке Украины
    Луганским ополченцам удалось удержать под своим контролем пункт пропуска на границе с Россией "Изварино", заявил глава "Луганской народной республики" Валерий Болотов журналистам в пятницу в Луганске.
    На пограничном пункте Изварине в Луганской области
    Очередь беженцев на пропуске "Изварино" достигла 3 км - "ЛНР"
    16:05 20.06.2014
    967Спецоперация на востоке Украины
    Очередь желающих покинуть Украину на пункте пропуска "Изварино" на границе с Россией составляет около трех километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Луганской народной республики".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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