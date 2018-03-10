Бывший пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что руководство не следовало его предупреждениям относительно ситуации в Иловайске и вывело людей, "которые, вероятнее всего, должны были являться резервом".
В четверг 19 марта в Станице Луганской был взорван последний автомобильный мост, который соединял поселок с областным центром и теперь пересечь его не представляется возможным ни пешком, ни на автомобиле.
Танкисты длительное время находились под обстрелом "Градов" и минометов ополченцев "ЛНР". У них закончились еда и боеприпасы, техника была уничтожена. Чтобы не попасть в плен к противнику, военные вынуждены были перейти границу.
"В "Изварино" уже 4 день идет обстрел позиций украинских военных. И в той части недалеко друг от друга находятся три бригады. По сообщениям самих военных, они окружены, у них очень тяжелое положение", - говорит Чернуха.
Руководство таможенного поста "Донецк" в Ростовской области было вынуждено в четверг утром эвакуировать своих сотрудников вглубь России из-за стрельбы вблизи сопредельного украинского поста "Изварино", сообщается на сайте ФТС.
Большие очереди желающих покинуть восток Украины образовались в районе пограничного пропуска "Изварино" в Луганской области на украинско-российской границе, передает в понедельник украинский "5 канал".
Пограничники и сотрудники российской таможни в Изварино на границе с Украиной минувшей ночью вывели из-под обстрела около 2 тысяч украинских беженцев, рассказал РИА Новости и.о. начальника таможенного поста Изварино Сергей Разгонов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".