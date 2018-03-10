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    теплоснабжение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Иван Плачков
    Плачков: отключение горячей воды в Киеве - проблема правительства Украины
    21:18 24.04.2017
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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что под отключением горячей воды "Киевэнерго" подразумевает отсутствие у него возможности воду нагреть.
    Киевэнерго
    "Киевэнерго" намерено оставить без горячей воды жителей двух районов Киева
    19:05 24.04.2017
    549
    По информации пресс-службы компании ОАО "Киевэнерго", долг ООО "Евро-Реконструкция" по состоянию на 1 марта достиг 38 миллионов гривен, а кроме того ООО "Евро-Реконструкция" не заключен договор с "Киевэнерго" на транспортировку теплоэнергии.
    Киевэнерго
    Долг Киева за тепло достиг 5 млрд грн - "Киевэнерго"
    05:58 02.04.2017
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    В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед Киевэнерго за отопление и горячую воду накопили жители Печерского района - 3,6 тысяч гривен.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    В Киеве почти 50 тыс семей пересчитают платежки за отопление
    05:31 10.02.2017
    784Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Основные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков без привлечения представителей домов.
    Ситуация в Авдеевке
    Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим
    19:47 05.02.2017
    132Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, в Авдеевке восстановлено уличное освещение. Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим.
    Батарея
    Без создания ОСМД очень сложно комплексно утеплить дом - Саук
    03:14 05.02.2017
    85Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" основатель "Школы эффективного ОСМД" Андрей Саук рассказал, как термомодернизировать дом. По словам эксперта, важно научиться договариваться и совместно с соседями это делать, это позволит сэкономить.
    Счета для оплаты коммунальных услуг
    Кабмин должен менять методику расчета тарифа за тепло - Голубенко
    05:07 04.12.2016
    1041Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что система расчетов тарифа на тепло не соответствует реалиям.
    Подвоз воды жителям Торецка
    Спецкор: Торецк пять дней без тепла и воды, люди сливают воду из батарей
    15:34 27.11.2016
    1942Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков сообщил, что в результате обстрелов был поврежден участок водовода, и 50 тысяч человек остались без воды. Власти обещают решить проблему в ближайшие дни.
    Батарея
    В КГГА назвали условие, при котором плата за тепло не будет начисляться
    15:12 22.10.2016
    468Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Согласно информации, на данный момент зафиксирован пик аварийности на тепловых сетях, поскольку под действием высокой температуры старые металлические сети не выдерживают и возникают порывы.
    Здание Киевской горгосадминистрации
    Зампредседателя КГГА Пантелеев о накопившихся проблемах Киева
    17:22 03.08.2016
    165Тарифные протесты.
    Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что теплосети города изношены на 80%, поэтому в приоритете - модернизация теплоэнергетики города. Также до 1 сентября планируется завершить ремонт дороги по проспекту Победы.
    Яценюк о механизме перерасчета тарифа за теплоснабжение
    Яценюк о механизме перерасчета тарифа за тепло 
    21:09 10.01.2016
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    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, если температура в помещении не превышает 12 градусов по Цельсию, гражданин не должен платить по счету от "Теплокоммунэнерго".
    Ситуация в Донецке
    Ночь в Донецке прошла спокойно - мэрия
    09:36 11.04.2015
    66Год АТО: причины и следствия
    Согласно информации, сообщения от жителей о происшествиях не поступают. Более 2 тысяч абонентов в Донецке остаются без газа, более 30 котельных не подают тепло.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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