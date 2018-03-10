В эфире радиостанции "Голос Столицы" экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что под отключением горячей воды "Киевэнерго" подразумевает отсутствие у него возможности воду нагреть.
По информации пресс-службы компании ОАО "Киевэнерго", долг ООО "Евро-Реконструкция" по состоянию на 1 марта достиг 38 миллионов гривен, а кроме того ООО "Евро-Реконструкция" не заключен договор с "Киевэнерго" на транспортировку теплоэнергии.
Основные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков без привлечения представителей домов.
Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, в Авдеевке восстановлено уличное освещение. Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" основатель "Школы эффективного ОСМД" Андрей Саук рассказал, как термомодернизировать дом. По словам эксперта, важно научиться договариваться и совместно с соседями это делать, это позволит сэкономить.
Спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков сообщил, что в результате обстрелов был поврежден участок водовода, и 50 тысяч человек остались без воды. Власти обещают решить проблему в ближайшие дни.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что теплосети города изношены на 80%, поэтому в приоритете - модернизация теплоэнергетики города. Также до 1 сентября планируется завершить ремонт дороги по проспекту Победы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".