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По информации пресс-службы компании ОАО "Киевэнерго", долг ООО "Евро-Реконструкция" по состоянию на 1 марта достиг 38 миллионов гривен, а кроме того ООО "Евро-Реконструкция" не заключен договор с "Киевэнерго" на транспортировку теплоэнергии.