По словам экс-министра ЖКХ 2007-2010, председателя "Союза собственников жилья Украины" Алексея Кучеренко, введение абонплаты за газ привело бы к увеличению платы за газ более чем в два раза для 4,5 млн семей по всей Украине.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко заявил, что вступление в силу закона о начислении пени зависит от того, как скоро договорятся между собой депутаты.
Основные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков без привлечения представителей домов.
Украинцы готовятся ко дню Ч – получению платежек за подорожавшее отопление. Готовятся со страхом, и на то есть основания - платежными квитанциями в сети успели поделиться жители Бердянска. Сумма получилась немаленькая, как и количество комментариев в соцсетях.
В Кабмине предлагают повысить нормы потребления газа людьми, у которых не установлены счетчики. Эксперт Андрей Вигиринский заявил, что поставщики-монополисты не модернизируют сети и не борются с незаконными подключениями.
Кабмин официально утвердил типовой договор, который регулирует предоставление вузами образовательных услуг. Подробнее о том, какие перемены ждут студентов в части оплаты образования, рассказала эксперт Ольга Стрелюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".