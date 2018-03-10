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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Эксперт об абонплате за газ: судьба обездоленных уже решена
    22:04 04.08.2017
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    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что все споры власти вокруг введения абонплаты за газ - имитация борьбы за права обездоленных.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Эксперт о нововведениях властей: будем платить за себя и за того парня
    20:59 02.08.2017
    1852Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что в Украине все решения власти относительно тарифов всегда ведут к удорожанию коммунальных услуг для конечного потребителя.
    Введение абонплаты за газ: сколько придется платить. Комментарий Кучеренко
    За счет абонплаты на газ в Украине хотели нажиться на людях - эксперт 
    23:50 09.04.2017
    597Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам экс-министра ЖКХ 2007-2010, председателя "Союза собственников жилья Украины" Алексея Кучеренко, введение абонплаты за газ привело бы к увеличению платы за газ более чем в два раза для 4,5 млн семей по всей Украине.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Пеню за просрочку оплаты коммунальных услуг введут не скоро - Голубенко
    02:21 13.02.2017
    623Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко заявил, что вступление в силу закона о начислении пени зависит от того, как скоро договорятся между собой депутаты.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    В Киеве почти 50 тыс семей пересчитают платежки за отопление
    05:31 10.02.2017
    784Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Основные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков без привлечения представителей домов.
    Вадим Новинский. Архивное фото
    Новинский подтвердил сотрудничество Манафорта и "Оппозиционного блока"
    05:55 14.11.2016
    866Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    В ответ на вопрос ведущей, работал ли Пол Манафорт с "Оппозиционным блоком", народный депутат Вадим Новинский ответил утвердительно. По словам Новинского, Манафорту платили по контракту.
    Отделение Ощадбанка в Киеве
    "Ощадбанк" не нарушает закон, взимая комиссию за оплату коммуналки - эксперт
    06:12 13.11.2016
    1572Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире ГС заявил, что решение государственного банка ввести комиссию за оплату коммунальных услуг негативно скажется на всем рынке.
    Ощадбанк. Архивное фото
    Вызывая недовольство плательщиков, "Ощадбанк" вредит государству - эксперт
    02:11 13.11.2016
    338Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире ГС заявил, что решение "Ощадбанка" ввести комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг только усилит социальное напряжение в стране.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    А вы платежку уже получили? Соцсети о главном страхе начала ноября
    18:17 07.11.2016
    6481Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Украинцы готовятся ко дню Ч – получению платежек за подорожавшее отопление. Готовятся со страхом, и на то есть основания - платежными квитанциями в сети успели поделиться жители Бердянска. Сумма получилась немаленькая, как и количество комментариев в соцсетях.
    Церемония награждение журнала Billboard Music Awards 2016 в Лас-Вегасе
    Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью - Forbes
    03:34 12.07.2016
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    Свифт возглавила список из 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Ее доход за прошлый год оценивается в 170 миллионов долларов. Годом ранее она заработала 80 миллионов долларов.
    Блокирование российских фур активистами Свободы
    Полицейские заявили, что сопровождают российские фуры за дополнительную плату
    20:24 01.03.2016
    1418Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Заявку на подобное сопровождение можно оформить на любом из 17 пограничных пунктов пропуска. 26 февраля таких заявок было почти два десятка.
    Газовая конфорка
    Снижение норм потребления газа населением в комментариях эксперта
    14:01 22.10.2015
    1063Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    В Кабмине предлагают повысить нормы потребления газа людьми, у которых не установлены счетчики. Эксперт Андрей Вигиринский заявил, что поставщики-монополисты не модернизируют сети и не борются с незаконными подключениями.
    Первоклассники и первокурсники на улицах Киева
    Как изменится стоимость высшего образования. Комментарий эксперта
    16:26 02.09.2015
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    Кабмин официально утвердил типовой договор, который регулирует предоставление вузами образовательных услуг. Подробнее о том, какие перемены ждут студентов в части оплаты образования, рассказала эксперт Ольга Стрелюк.
    Геннадий Москаль
    Москаль: экс-глава Закарпатья платил "Правому сектору" по $10 тыс
    19:06 18.07.2015
    3296Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Согласно информации, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль не указал, с чем связаны оплаты по 10 тысяч долларов представителям "Правого сектора" и какова их периодичность.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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