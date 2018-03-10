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    ОСМД (общество совладельцев многоквартирного дома)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Без создания ОСМД очень сложно комплексно утеплить дом - Саук
    03:14 05.02.2017
    85Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" основатель "Школы эффективного ОСМД" Андрей Саук рассказал, как термомодернизировать дом. По словам эксперта, важно научиться договариваться и совместно с соседями это делать, это позволит сэкономить.
    Тарифы на газ и ОСМД: под Кабмином проходят два митинга
    12:14 11.05.2016
    1219Тарифные протесты.
    Протестующие требуют прекратить проводить социальные эксперименты над народом и отказаться от повышения тарифов на газ. Они также призывают уравнять в правах ОСМД и жилищно-строительных кооперативов.
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    Как жить с ОСМД: ответы на часто задаваемые вопросы
    14:39 19.04.2016
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    Тема ОСМД в последнее время стала одной из самых обсуждаемых среди украинцев. И не удивительно: изменения в законодательстве многих пугают, ведь жители многоэтажек не представляют, как управлять своими домами после 1 июля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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