В эфире радиостанции "Голос Столицы" основатель "Школы эффективного ОСМД" Андрей Саук рассказал, как термомодернизировать дом. По словам эксперта, важно научиться договариваться и совместно с соседями это делать, это позволит сэкономить.
Тема ОСМД в последнее время стала одной из самых обсуждаемых среди украинцев. И не удивительно: изменения в законодательстве многих пугают, ведь жители многоэтажек не представляют, как управлять своими домами после 1 июля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".