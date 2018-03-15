В Кропивницком остались без тепла 75 многоэтажек

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Из-за задолженности в Кропивницком без газоснабжения оказались шесть котельных, которые подают тепло в 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы. Всего без тепла оказались порядка 15 тысяч абонентов.

По состоянию на 20:00 14 марта работа двух котельных была восстановлена. На утро 15 марта без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Подключение оставшихся четырех котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла.

Ранее сообщалось, что в городе Смела (Черкасская область) сложилась критическая ситуация с подачей газа на городские котельные, по состоянию на четверг пять из них остаются без газоснабжения из-за задолженности.