Премьер Великобритании Тереза Мэй представила "жесткое" решение осуществления Brexit, которое подразумевает уход с единого рынка, влекущий за собой ряд серьезных последствий для ослабевшего ЕС и Лондона, включая простых граждан.
На данный момент Служба гражданской обороны Италии (ГО) разместила в отелях и приютах около восьми тысяч человек, но ожидается, что к утру понедельника за помощью обратятся еще порядка трех тысяч пострадавших.
Взрыв бытового газа произошел на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в 4.36 воскресенья. Погибли три человека, правительство региона сообщило о 15 пострадавших, четверо из них остаются в больнице.
Такого шторма Одесса не видела давно: жертвы, сотни поваленных деревьев, упавшие краны... И даже теперь, когда ураган отступил, одесситам не просто справиться с последствиями катастрофы. Как обстоят дела в Одессе сейчас? Что пишут об этом в соцсетях?
Ураган "Мэтью", обрушившийся на страны Карибского бассейна и затронувший часть юго-восточного побережья США, ослаб до пост-тропического циклона, сообщает в воскресенье Национальный центр по слежению за ураганами США.
Без электричества остались жители восточного побережья штата, главным образом округов Флэглер и Волуси. Стихия также затронула округа Бревард и Индиан-Ривер. В центральной части штата без света остались 100 тысяч человек.
Секретариат призывает украинские власти к полному и быстрому выполнению резолюции по разукрупнению и соблюдению руководящих принципов Организация экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на государственных предприятиях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".