1990

Такого шторма Одесса не видела давно: жертвы, сотни поваленных деревьев, упавшие краны... И даже теперь, когда ураган отступил, одесситам не просто справиться с последствиями катастрофы. Как обстоят дела в Одессе сейчас? Что пишут об этом в соцсетях?