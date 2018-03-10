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    последствия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Мощное землетрясение в Иране
    Первые кадры после землетрясения в Иране (18+) 
    02:49 13.11.2017
    493Мощное землетрясение в Иране
    Иранский Красный полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения граждан на западе Ирана, сообщает иранский государственный телеканал.
    Последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    В Балаклее власти обойдут каждый дом для подсчета убытков - спецкор
    00:14 27.03.2017
    144Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Корреспондент из Харькова Юрий Ларин в эфире ГС рассказал, что для инспектирования поврежденных домов были сформированы 20 бригад из представителей различных ведомств.
    Флаги Великобритании и ЕС
    Последствия жесткого Brexit для ЕС
    19:02 19.01.2017
    27426Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Премьер Великобритании Тереза Мэй представила "жесткое" решение осуществления Brexit, которое подразумевает уход с единого рынка, влекущий за собой ряд серьезных последствий для ослабевшего ЕС и Лондона, включая простых граждан.
    Землетрясение в Италии
    В Италии порядка 8 тысяч человек получили помощь после землетрясения
    02:36 31.10.2016
    209Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    На данный момент Служба гражданской обороны Италии (ГО) разместила в отелях и приютах около восьми тысяч человек, но ожидается, что к утру понедельника за помощью обратятся еще порядка трех тысяч пострадавших.
    Разрушенная взрывом газа многоэтажка в Рязани с высоты птичьего полета. Видео
    Разрушенная взрывом газа многоэтажка в Рязани с высоты птичьего полета 
    00:17 24.10.2016
    268
    Взрыв бытового газа произошел на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в 4.36 воскресенья. Погибли три человека, правительство региона сообщило о 15 пострадавших, четверо из них остаются в больнице.
    Стихия в Одессе
    Смертельный циклон в Одессе. В соцсетях сочувствуют и восторгаются
    15:29 13.10.2016
    1990В Украину пришел мощный циклон: последствия
    Такого шторма Одесса не видела давно: жертвы, сотни поваленных деревьев, упавшие краны... И даже теперь, когда ураган отступил, одесситам не просто справиться с последствиями катастрофы. Как обстоят дела в Одессе сейчас? Что пишут об этом в соцсетях?
    Последствия урагана Мэтью во Флориде с высоты птичьего полета. Видео
    Последствия урагана "Мэтью" во Флориде с высоты птичьего полета 
    03:29 10.10.2016
    1957Землетрясение в Новой Зеландии
    Ураган "Мэтью", обрушившийся на страны Карибского бассейна и затронувший часть юго-восточного побережья США, ослаб до пост-тропического циклона, сообщает в воскресенье Национальный центр по слежению за ураганами США.
    Последствия смертоносного урагана Мэттью
    Более одного млн жителей Флориды остались без света из-за урагана "Мэтью"
    00:21 08.10.2016
    263Землетрясение в Новой Зеландии
    Без электричества остались жители восточного побережья штата, главным образом округов Флэглер и Волуси. Стихия также затронула округа Бревард и Индиан-Ривер. В центральной части штата без света остались 100 тысяч человек.
    Укртрансгаз
    Energy community требует отменить решение относительно "Укртрансгаза"
    02:33 19.09.2016
    426Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Секретариат призывает украинские власти к полному и быстрому выполнению резолюции по разукрупнению и соблюдению руководящих принципов Организация экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на государственных предприятиях.
    Ураган в Одессе
    Последствия урагана в Одессе 
    00:31 08.08.2016
    2006Суперштормы накрыли Европу
    В Одессе создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана, обрушившегося на город. Руководителем штаба назначен первый заместитель городского головы Анатолий Орловской.
    Последствия пожаров в Калифорнии
    Последствия пожаров в Калифорнии 
    13:08 05.08.2016
    122
    В американском штате Калифорния псоледнюю неделю бушевали лесные пожары. Площадь возгорания достигала 130 квадратных километров и увеличившись за сутки практически в полтора раза.
    Последствия масштабного пожара в Канаде
    На западе Канады жители не могут вернуться в дома из-за токсичного пепла
    23:45 31.05.2016
    115
    Представители здравоохранительных органов сообщили, что пепел, остающийся в домах после пожаров, содержит очень высокий уровень фосфора, что может привести к заболеванию дыхательных путей и ожогам.
    Новое сильное землетрясение в Эквадоре. Видео
    Новое сильное землетрясение в Эквадоре 
    13:10 22.04.2016
    554Разрушительные землетрясения в Эквадоре и Японии
    Новое сильное землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировано в Эквадоре в четверг вечером. Эпицентр подземных толчков находился у побережья страны, в 74 километрах от города Портовьехо.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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