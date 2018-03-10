По информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, пепловый шлейф протянулся к юго-востоку от Ключевского. По данным ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.
Выброс пепла стал самым значительным с начала текущего года. Вулканическое облако двигается на восток. Спустя несколько часов вулкан повторно выбросил огромный столб пепла, достигший высоты в 3,5 километра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".