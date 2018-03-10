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    пепел

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Последствия масштабного пожара в Канаде
    На западе Канады жители не могут вернуться в дома из-за токсичного пепла
    23:45 31.05.2016
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    Представители здравоохранительных органов сообщили, что пепел, остающийся в домах после пожаров, содержит очень высокий уровень фосфора, что может привести к заболеванию дыхательных путей и ожогам.
    Ключевской вулкан
    Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 километров
    03:37 17.05.2016
    77Природные катаклизмы по всему миру.
    По информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, пепловый шлейф протянулся к юго-востоку от Ключевского. По данным ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.
    Вулкан Шивелуч на Камчатке
    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 6,5 км
    04:55 25.02.2016
    175Природные катаклизмы по всему миру.
    Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч смещается в северном направлении, сообщил представитель Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.
    Вулкан
    Мексиканский вулкан выбросил столб пепла на высоту до 4 километров
    03:39 01.03.2015
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    Выброс пепла стал самым значительным с начала текущего года. Вулканическое облако двигается на восток. Спустя несколько часов вулкан повторно выбросил огромный столб пепла, достигший высоты в 3,5 километра.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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