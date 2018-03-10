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    Рязань

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Взрыв газа в жилом доме в Рязани
    Число жертв взрыва газа в доме в Рязани возросло до семи
    16:00 24.10.2016
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    По информации прокуратуры Рязанской области, во время разбора завалов, возникших в результате взрыва бытового газа, спасатели обнаружили четыре тела. Последнюю плиту подняли в понедельник днем.
    Момент взрыва газа в многоэтажке в Рязани. Видео
    Момент взрыва газа в многоэтажке в Рязани 
    02:12 24.10.2016
    126
    Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва газа в многоэтажном доме в Рязани. В результате инцидента три человека погибли, двое пропали без вести и 16 пострадали.
    Взрыв газа в жилом доме в Рязани
    В Рязани 4 человека могут оставаться под завалами
    00:56 24.10.2016
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    По словам представителя главного управления МЧС РФ, разбор завалов на месте взрыва бытового газа на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке Рязани еще продолжается.
    Разрушенная взрывом газа многоэтажка в Рязани с высоты птичьего полета. Видео
    Разрушенная взрывом газа многоэтажка в Рязани с высоты птичьего полета 
    00:17 24.10.2016
    268
    Взрыв бытового газа произошел на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в 4.36 воскресенья. Погибли три человека, правительство региона сообщило о 15 пострадавших, четверо из них остаются в больнице.
    Спасательные работы на месте взрыва бытового газа в Рязани
    Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа в Рязани 
    18:11 23.10.2016
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    Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы после взрыва бытового газа в жилом доме в Рязани. В результате трагедии погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.
    Взрыв газа в жилом доме в Рязани
    Последствия взрыва в жилом доме в РФ 
    13:05 23.10.2016
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    Взрыв бытового газа произошел в доме в 1-м Осеннем переулке в 4:36 в воскресенье. Погибли трое. По данным СК, утечка бытового газа рассматривается в качестве приоритетной версии взрыва.
    Взрыв газа в жилом доме в Рязани
    Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в РФ достигло 16
    11:47 23.10.2016
    258
    Пострадали, по последним официальным данным, 16 человек, в том числе один ребенок. Пятеро пострадавших остаются в больницах. Из числа находящихся в больнице один - 17-летний юноша с переломом стопы.
    На месте взрыва во многоэтажке в Рязани
    Взрыв в рязанской многоэтажке: разрушены семь квартир, трое погибших
    10:02 23.10.2016
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    По последним данным, в результате ЧП 15 человек пострадали, в том числе один ребенок. Три человека погибли. Разрушения получили квартиры, находившиеся на двух этажах.
    Первые кадры на месте взрыва газа в Рязани. Видео
    Первые кадры с места взрыва газа в Рязани 
    06:37 23.10.2016
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    Инцидент произошел в 4.36 утра воскресенья в 1-м Осеннем переулке. В МЧС РФ ранее сообщали, что пострадали десять человек, в том числе ребенок. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал о трех погибших.
    Скорая помощь в РФ
    При взрыве газа в доме в Рязани погибли три человека - источник
    06:20 23.10.2016
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    Взрыв произошел в 4.36 утра воскресенья в 1-м Осеннем переулке в Рязани. По информации источника в экстренных службах, тринадцать пострадавших, в том числе трое погибших.
    Пожарные в РФ. Архивное фото
    Взрыв газа произошел в доме в Рязани, есть пострадавшие
    05:55 23.10.2016
    216
    По информации представителя Центрального регионального центра МЧС РФ, взрыв произошел на девятом этаже. Частично разрушены девятый и десятый этажи кирпичного двухподъездного дома 2013 года постройки.
    Вертолет Ми-28 потерпел крушение на авиашоу под Рязанью, один из пилотов погиб
    Крушение вертолета Ми-28 на авиашоу под Рязанью 
    16:02 02.08.2015
    2879
    Военный вертолет Ми-28 упал во время исполнения фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Рязанской области. Машина полностью разрушена, один из пилотов погиб.
    Больница
    Рязанская область направит в Крым медиков и студентов-волонтеров
    16:32 08.04.2014
    7Присоединение Крыма к РФ
    Группа рязанских медиков на днях направится в одну из больниц Крыма, где не хватает узких специалистов, сообщает портал исполнительных органов государственной власти Рязанской области.
    МВД: митинг в поддержку народа Украины в Рязани собрал 4,5 тыс человек
    16:52 13.03.2014
    8Обострение ситуации в Крыму
    "В четверг на площади Победы в Рязани состоялся митинг в поддержку братского народа Украины, в котором приняли участие 4,5 тысячи человек", - сказал сотрудник пресс-службы.
    Дом-музей академика Павлова
    Международный гончарный фестиваль пройдет в Рязанской области
    08:13 15.08.2013
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    Памятник Дёмке Кирееву - первому упомянутому в летописи гончару откроют в четверг на V международном фестивале гончаров, который стартует в городе Скопине Рязанской области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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