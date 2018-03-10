Взрыв бытового газа произошел на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в 4.36 воскресенья. Погибли три человека, правительство региона сообщило о 15 пострадавших, четверо из них остаются в больнице.
Инцидент произошел в 4.36 утра воскресенья в 1-м Осеннем переулке. В МЧС РФ ранее сообщали, что пострадали десять человек, в том числе ребенок. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал о трех погибших.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".