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    пожар взрыв

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Мощный взрыв газа в Киеве. Погибла женщина 
    00:43 06.11.2017
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    В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина, сообщила начальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
    Пожар в частном секторе Ростова-на-Дону
    В Ростове-на-Дону горят десятки частных домов, произошел взрыв
    15:23 21.08.2017
    1163
    Пожар начался в частном жилом секторе и перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров. В районе пожара также произошел взрыв газа.
    Взрыв произошел в пригороде Парижа
    Взрыв произошел в пригороде Парижа - СМИ
    17:54 20.01.2017
    116
    В результате взрыва серьезно повреждены два этажа здания. На месте происшествия работают пожарные-спасатели. Эвакуированы три соседних здания. Данных о пострадавших пока нет.
    Взрыв газопровода в США. Видео
    Взрыв газопровода в США 
    06:19 01.11.2016
    253
    По информации средств массовой информации, по меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на газопроводе в американском штате Алабама.
    Первые кадры на месте взрыва газа в Рязани. Видео
    Первые кадры с места взрыва газа в Рязани 
    06:37 23.10.2016
    636
    Инцидент произошел в 4.36 утра воскресенья в 1-м Осеннем переулке. В МЧС РФ ранее сообщали, что пострадали десять человек, в том числе ребенок. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал о трех погибших.
    Пожарные в РФ. Архивное фото
    Взрыв газа произошел в доме в Рязани, есть пострадавшие
    05:55 23.10.2016
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    По информации представителя Центрального регионального центра МЧС РФ, взрыв произошел на девятом этаже. Частично разрушены девятый и десятый этажи кирпичного двухподъездного дома 2013 года постройки.
    На месте взрыва газа в Малаге, более 70 пострадавших. Видео
    На месте взрыва газа в Малаге, более 70 пострадавших 
    00:53 02.10.2016
    85
    Более 70 человек пострадали в результате взрыва в одном из кафе приморского испанского города Малага, причиной взрыва стала утечка газа. Власти города уже заявили, что будет начато расследование.
    Взрыв газа в кафе в Малаге
    Более 70 человек пострадали при взрыве газа в испанской Малаге
    23:54 01.10.2016
    325
    В результате взрыва в больницы города были доставлены свыше 70 человек, 20 из них были выписаны практически сразу после оказания медицинской помощи, 4 остаются в тяжелом состоянии.
    Взрыв фосфорной бомбы в Германии. Видео
    Взрыв фосфорной бомбы в Германии 
    06:34 25.09.2016
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    На севере Германии в городе Витшток произошёл сильный пожар. Причиной стал взрыв 100-килограммовой фосфорной бомбы. По данным СМИ, пламя перекинулось на деревья. В результате пожара сгорело около 57 га леса.
    Мощный взрыв произошел на Манхэттене в Нью-Йорке
    Мощный взрыв произошел на Манхэттене в Нью-Йорке, идет эвакуация
    04:27 18.09.2016
    1406Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси
    Согласно публикуемым в СМИ данным, в соседних кварталах проводится эвакуация. Первые данные указывали на наличие нескольких пострадавших, но официального подтверждения пока не появилось.
    Взрыв автомобиля в Донецке
    Взрыв в Донецке: жертв могло быть больше - спецкор
    04:23 15.05.2016
    4675Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По информации корреспондента РИА Новости Украина, инцидент произошел в нескольких десятках метров от троллейбусной остановки, поэтому жертв на месте происшествия могло быть гораздо больше.
    Взрыв автомобиля в Донецке. Видео
    Взрыв автомобиля в Донецке 
    02:35 15.05.2016
    3669Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Взрыв в автомобиле произошел вечером в субботу в центре Донецка: один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в министерстве госбезопасности самопровозглашенной ДНР.
    Взрыв автомобиля депутата парламента Абхазии на набережной Сухума. Видео
    Взрыв автомобиля депутата парламента Абхазии на набережной Сухума 
    23:12 16.04.2016
    601Беспорядки в Абхазии
    Автомобиль депутата парламента Абхазии Алмаса Джапуа сгорел в субботу в Сухуме. Председатель партии "Аинар" Тенгиз Джопуа связывает поджог машины депутата с его профессиональной деятельностью.
    На месте взрыва в кафе Рима
    На месте взрыва кафе в исторической части Рима 
    01:46 04.04.2016
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    В баре Campiani, расположенном в историческом центре Рима, произошел пожар со взрывом. В результате произошедшего умер один человек. Погибший был иностранцем, сотрудником заведения.
    Момент взрыва бензоколонки в Кизляре. Видео
    Момент взрыва автозаправки в Кизляре 
    01:39 20.03.2016
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    Местный житель снял на видео пожар и последовавший за ним взрыв на автозаправке в дагестанском Кизляре. В результате ЧП пострадали около 40 человек.
    Мощный взрыв и пожар в Чернигове
    Мощный взрыв и пожар в Чернигове 
    05:10 06.03.2016
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    В Чернигове произошел взрыв и пожар на предприятии "Таксосервис" по улице Громадской, 56. Предположительно, произошел взрыв газовых баллонов.
    Тридцать лет назад взорвался американский космический корабль Челленджер. Видео
    Тридцать лет назад взорвался американский космический корабль "Челленджер" 
    18:48 28.01.2016
    418
    Тридцать лет назад при старте взорвался космический корабль "Челленджер" с семью астронавтами на борту. Трагедия привела к прекращению полетов шаттлов на 2,5 года.
    В Мариуполе прогремел взрыв в многоэтажке
    В Мариуполе прогремел взрыв в многоэтажке
    21:46 11.01.2016
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    В результате происшествия травмы и ожоги получили женщина, 1955 года рождения и 8-летний мальчик, которые находились в квартире в момент взрыва.
    Пожар и взрыв в ночном клубе Бухареста
    Причиной пожара в ночном клубе в Бухаресте стал фейрверк во время концерта
    01:56 31.10.2015
    111Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Когда на сцену вышла группа Goodbye to Gravity, был зажжен фейерверк. Потолок в клубе, сделанный из дерева, загорелся. Был открыт только один выход. Толпа направилась к нему, в результате возникла давка, сообщил один из свидетелей.
    МВД сообщает о 8 пострадавших в результате взрыва в кафе в Одесской области
    20:36 11.01.2015
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    В Измаиле в баре "У фонтана" по проспекту Суворова произошел взрыв газового баллона в результате нарушения техники безопасности. Спасатели вынесли фрагменты взорванного оборудования.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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