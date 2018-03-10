Инцидент произошел в 4.36 утра воскресенья в 1-м Осеннем переулке. В МЧС РФ ранее сообщали, что пострадали десять человек, в том числе ребенок. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал о трех погибших.
На севере Германии в городе Витшток произошёл сильный пожар. Причиной стал взрыв 100-килограммовой фосфорной бомбы. По данным СМИ, пламя перекинулось на деревья. В результате пожара сгорело около 57 га леса.
Когда на сцену вышла группа Goodbye to Gravity, был зажжен фейерверк. Потолок в клубе, сделанный из дерева, загорелся. Был открыт только один выход. Толпа направилась к нему, в результате возникла давка, сообщил один из свидетелей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".