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    Ольга Чуляева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Взрыв газа в жилом доме в Рязани
    Последствия взрыва в жилом доме в РФ 
    13:05 23.10.2016
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    Взрыв бытового газа произошел в доме в 1-м Осеннем переулке в 4:36 в воскресенье. Погибли трое. По данным СК, утечка бытового газа рассматривается в качестве приоритетной версии взрыва.
    Взрыв газа в жилом доме в Рязани
    Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в РФ достигло 16
    11:47 23.10.2016
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    Пострадали, по последним официальным данным, 16 человек, в том числе один ребенок. Пятеро пострадавших остаются в больницах. Из числа находящихся в больнице один - 17-летний юноша с переломом стопы.
    На месте взрыва во многоэтажке в Рязани
    Взрыв в рязанской многоэтажке: разрушены семь квартир, трое погибших
    10:02 23.10.2016
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    По последним данным, в результате ЧП 15 человек пострадали, в том числе один ребенок. Три человека погибли. Разрушения получили квартиры, находившиеся на двух этажах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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