наверх
10.03.201804:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    посадка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана. Видео
    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана 
    19:12 06.10.2017
    992
    Пилот пассажирского самолета Airbus А380 авиакомпании Emirates Airline сумел посадить авиалайнер в аэропорту Дюссельдорфа прямо во время урагана "Ксавьер".
    Огненная посадка пассажирского самолета без шасси
    Огненная посадка самолета без шасси во Флориде 
    22:38 29.04.2017
    766
    В субботу, 29 апреля, в одном из аэропортов Флориды на юге США пилот самолета сумел посадить воздушное судно с технической неисправностью левого шасси. То, что колесо отвалилось, пилот заметил еще в воздухе.
    Что происходит в кабине пилота Ryanair во время сложной посадки. Видео
    Что происходит в кабине пилота Ryanair во время сложной посадки 
    01:37 19.03.2017
    727
    Командир пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, польский пилот Артур Килак разместил видео, снятое в кабине пилотов Boeing 737 во время посадки при сильном боковом ветре.
    Посадка самолетов во время ураганного ветра в аэропорту Лидс-Брадфорд. Видео
    Посадка самолетов во время ураганного ветра в аэропорту Лидс-Брадфорд 
    06:10 24.02.2017
    437Суперштормы накрыли Европу
    Шторм "Дорис" стал причиной нарушения транспортного сообщения в нескольких районах Великобритании, больше всего от стихии пострадала Шотландия. Несколько десятков рейсов отменены из-за погоды в лондонском аэропорту Хитроу.
    Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме. Видео
    Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме 
    03:27 24.02.2017
    572
    В интернете размещены кадры жесткой посадки пассажирского самолета британской компании FlyBe на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Амстердама.
    Первая в истории посадка зонда на спутник Сатурна. Видео
    Первая в истории посадка зонда на Титан, спутник Сатурна 
    23:14 12.01.2017
    333
    Космическое агентство NASA разместило в интернете видео посадки станции Huygens на спутник Сатурна - Титан. Эта миссия является первой в истории мягкой посадки во Внешней Солнечной системе.
    Авиакомпании airBaltic
    У летевшего из Копенгагена в Ригу самолета отказал двигатель
    01:35 25.08.2016
    841Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По сообщению СМИ, летчикам удалось посадить самолет авиакомпании airBaltic в аэропорту Риги. На взлетной полосе его встречали машины техпомощи и оперативные службы.
    Экстренная посадка самолета
    В "Борисполе" сел самолет из Афин, который направлялся в "Жуляны"
    16:31 16.01.2016
    328Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Согласно информации, "Борисполь" принимает рейсы как запасной аэродром. В частности, в 12:26 "Борисполь" принял рейс из Афин греческой авиакомпании Aegean AirLines, что обычно обслуживается в аэропорту "Жуляны".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Организации