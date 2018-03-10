В субботу, 29 апреля, в одном из аэропортов Флориды на юге США пилот самолета сумел посадить воздушное судно с технической неисправностью левого шасси. То, что колесо отвалилось, пилот заметил еще в воздухе.
Шторм "Дорис" стал причиной нарушения транспортного сообщения в нескольких районах Великобритании, больше всего от стихии пострадала Шотландия. Несколько десятков рейсов отменены из-за погоды в лондонском аэропорту Хитроу.
Согласно информации, "Борисполь" принимает рейсы как запасной аэродром. В частности, в 12:26 "Борисполь" принял рейс из Афин греческой авиакомпании Aegean AirLines, что обычно обслуживается в аэропорту "Жуляны".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".