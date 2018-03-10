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    зонды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Первая в истории посадка зонда на спутник Сатурна. Видео
    Первая в истории посадка зонда на Титан, спутник Сатурна 
    23:14 12.01.2017
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    Космическое агентство NASA разместило в интернете видео посадки станции Huygens на спутник Сатурна - Титан. Эта миссия является первой в истории мягкой посадки во Внешней Солнечной системе.
    Знак Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA)
    Зонд Juno передал первый снимок Юпитера
    05:54 13.07.2016
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    Снимок был сделан 10 июля, когда зонд находился на расстоянии 4,3 миллиона километров от Юпитера. На цветном фото заметны атмосферные образования на Юпитере.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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