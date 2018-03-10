NASA опубликовало видео, на котором показаны последствия изменений климата на Земле за последние 20 лет. В ролике были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году. Запись размещена на YouTube.
Увидеть уникальное астрономическое явление украинцы смогут начиная с 6 утра при условии хорошей видимости. Две планеты пройдут на расстоянии менее чем пол градуса, в связи с чем они будут выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.
Мировые СМИ анализируют публикацию нового оффшорного досье, приводят подробности стрельбы в церкви в Техасе, обсуждают освобождение Карлеса Пучдемона, а также удивляются новому астрономическому открытию.
Диаметр экзопланеты всего в два раза меньше диаметра светила, вокруг которого она вращается. Открытое небесное тело - самое крупное (по сравнению с материнской звездой) во Вселенной из известных ученым.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".