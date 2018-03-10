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    планеты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Звездное небо. Архивное фото
    В США ученые обнаружили звезду-убийцу планет
    16:47 22.12.2017
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    Ученые наблюдали за звездой с помощью космического телескопа XMM-Newton, 3-метрового рефлекторного телескопа Шейна в Ликской обсерватории и 10-метрового телескопа Кек.
    NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
    NASA показало, как изменилась Земля за 20 лет 
    13:16 19.11.2017
    911
    NASA опубликовало видео, на котором показаны последствия изменений климата на Земле за последние 20 лет. В ролике были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году. Запись размещена на YouTube.
    Парад планет. Архивное фото
    Уникальное астрономическое явление можно увидеть в понедельник утром
    23:20 12.11.2017
    574
    Увидеть уникальное астрономическое явление украинцы смогут начиная с 6 утра при условии хорошей видимости. Две планеты пройдут на расстоянии менее чем пол градуса, в связи с чем они будут выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.
    На месте стрельбы в Техасе
    Мировые тренды: новая порция оффшоров, расстрел в техасской церкви
    16:52 06.11.2017
    201"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Мировые СМИ анализируют публикацию нового оффшорного досье, приводят подробности стрельбы в церкви в Техасе, обсуждают освобождение Карлеса Пучдемона, а также удивляются новому астрономическому открытию.
    Новое открытие ученых в космосе
    В космосе нашли планету-монстр
    17:55 05.11.2017
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    Диаметр экзопланеты всего в два раза меньше диаметра светила, вокруг которого она вращается. Открытое небесное тело - самое крупное (по сравнению с материнской звездой) во Вселенной из известных ученым.
    Первая в истории посадка зонда на спутник Сатурна. Видео
    Первая в истории посадка зонда на Титан, спутник Сатурна 
    23:14 12.01.2017
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    Космическое агентство NASA разместило в интернете видео посадки станции Huygens на спутник Сатурна - Титан. Эта миссия является первой в истории мягкой посадки во Внешней Солнечной системе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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