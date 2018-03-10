Расследование будет касаться обвинений в злоупотреблении, раскрытии конфиденциальной информации, а также подозрений, что решение обнародовать информацию о расследовании в отношении Клинтон было вызвано "неподобающим процессом принятия решений".
Согласно информации, в переписке, опубликованной в субботу Wikileaks, журналист Брент Будовски посоветовал председателю избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джону Подесте не сильно рассчитывать на Путина по вопросу о Сирии.
По словам доверенного лица Хиллари Клинтон Сидни Блюменталь, румынский хакер "возможно, работал на иностранную разведку. Он использовал русский сервер. Возможно, он участник российской информационной операции."
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".