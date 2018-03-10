наверх
10.03.201805:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    переписка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    ФБР
    Минюст США проведет внутреннее расследование действий ФБР
    21:54 12.01.2017
    100Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Расследование будет касаться обвинений в злоупотреблении, раскрытии конфиденциальной информации, а также подозрений, что решение обнародовать информацию о расследовании в отношении Клинтон было вызвано "неподобающим процессом принятия решений".
    Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Сиэтле
    ФБР открыло новое дело об электронной почте Клинтон
    20:36 28.10.2016
    977Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам член конгресса США, главы надзорного комитета палаты представителей Джейсона Чейффица, ФБР узнало о существовании электронных писем, которые относятся к расследованию. Дело открыто вновь.
    Александра Решмедилова
    Решмедилова: после всех войн компроматов украинцев чем-то удивить трудно
    17:16 28.10.2016
    160Украина - буревестник революций. Годовщины
    Во многих случаях в Украине подлинность обнародованных документов ("список Шокина", "черная бухгалтерия Партии регионов") остается под сомнением, отмечает политолог Александра Решмедилова.
    Wikileaks
    Журналист советовал главе штаба Клинтон "прикончить" Трампа - Wikileaks
    19:44 22.10.2016
    480Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Согласно информации, в переписке, опубликованной в субботу Wikileaks, журналист Брент Будовски посоветовал председателю избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джону Подесте не сильно рассчитывать на Путина по вопросу о Сирии.
    Страница сайта WikiLeaks
    WikiLeaks опубликовал новую переписку главы штаба Клинтон
    22:20 15.10.2016
    279Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Публикация первой части конфиденциальных писем Джона Подесты состоялась 8 октября, администрация сайта выкладывает переписку партиями по несколько тысяч писем в день.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    ФБР не нашло оснований для преследования Клинтон
    20:47 05.07.2016
    67Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам директора ФБР Джеймса Коми, никаких обвинений экс-госсекретарю, кандидату от Демократической партии на президентских выборах Хилари Клинтон не может быть предъявлено.
    Предвыборное ралли кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в штате Кентукки
    Удар по президентским амбициям Клинтон. WikiLeaks, ФБР и утечка переписки
    15:45 14.06.2016
    10631Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Готовящийся к публикации новый блок корреспонденции Хиллари Клинтон может ударить по ее президентским амбициям, а сама переписка способна сделать Клинтон в определенной степени зависимой от ФБР.
    Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
    В штабе Клинтон распознали "российский след" во взломе ее почты
    06:41 12.06.2016
    288Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам доверенного лица Хиллари Клинтон Сидни Блюменталь, румынский хакер "возможно, работал на иностранную разведку. Он использовал русский сервер. Возможно, он участник российской информационной операции."
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    СМИ: дело об отправке служебных писем личной почтой - основная проблема Клинтон
    05:30 02.05.2016
    107Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    На протяжении нескольких месяцев агенты ФБР не могут установить, использовала ли Клинтом свой домашний сервер в Нью-Йорке для отправки писем с засекреченной информацией.
    Юрий Грабовский. Архивное фото
    В интернете опубликована переписка адвоката Грабовского
    13:57 25.03.2016
    1264Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Адвокат Юрий Грабовский 14 февраля сообщал, что из дома исчезло оружие и телефон для "незапланированных поездок за границу". Переписку опубликовала журналистка Ирина Ромалийская.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны