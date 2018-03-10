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    ножи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Во Львове мужчина угрожал прохожим убить себя
    Во Львове задержали мужчину, который приставал к прохожим с угрозами суицида
    14:22 18.12.2017
    110Днепр, Львов: взрывные события
    По информации патрульной полиции Львова, инспекторы прибыли на место и обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, который держал в руках нож. Когда гражданин увидел патрульных, начал угрожать, что лишит себя жизни.
    В Черновцах мужчина пытался убить себя кухонным ножом посреди улицы
    В Черновцах мужчина пытался убить себя посреди улицы
    10:04 13.10.2017
    85
    По информации полиции, о человеке, который хочет покончить с собой, патрульным сообщили прохожие, у мужчины случился срыв из-за проблем в семье.
    Автомобиль реанимации
    В Харькове на ж/д вокзале неизвестный зарезал женщину и ранил мужчину
    15:44 15.09.2017
    621Днепр, Львов: взрывные события
    По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, потерпевших на жд вокзале доставили в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу, врачам не удалось спасти женщину.
    Неизвестный с ножом набросился на полицейского в Стокгольме
    Неизвестный с ножом набросился на полицейского в Стокгольме
    14:31 31.08.2017
    81
    по информации полиции, состояние раненого в шею ножом полицейского после нападения в центре Стокгольма на площади Медборгарплатсен не представляет опасности для его жизни.
    В Киеве ножом в спину ударили мужчину
    Ссора по-киевски: мужчину ударили ножом в спину
    08:54 26.08.2017
    308Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По данным свидетелей происшествия, в одном из супермаркетов близ Интернациональной площади у группы людей произошел конфликт с другими посетителями. Нападающих позднее задержали.
    Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку
    Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку
    17:15 18.08.2017
    196Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    По информации правоохранителей, несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Очевидцы сообщают, что слышали один или несколько выстрелов.
    В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения
    В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения
    05:17 26.06.2017
    983Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По предварительным данным, в драке принимало участие шесть человек. В результате инцидента военнослужащий получил ножевое ранение и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.
    Ножевое шоу Стальная грань в Киеве
    В воскресенье в Киеве пройдет ножевое шоу "Стальная грань" 
    05:40 06.11.2016
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    В программе XVII ножевого шоу "Стальная грань" запланировано большое количество тренингов и мастер-классов как по боевым искусствам, так и по медицине.
    Нападение с ножом на мужчину в военной форме в Киеве. Видео
    Нападение с ножом на мужчину в военной форме в Киеве (18+) 
    04:07 06.09.2016
    872Рост криминала в Украине.
    В сети опубликовали видео, на котором видно как неизвестный несколько раз ударил ножом мужчину в военной форме. Инцидент произошел в понедельник, 5 сентября, в Киеве.
    Полиция в Иерусалиме. Архивное фото
    Неизвестный бросился с ножом на пожилого израильтянина в Иерусалима
    23:57 02.05.2016
    76На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По информации израильской полиции, мужчина 60 лет получил ножевое ранение в иерусалимском Старом городе. Полицейские и пограничники ищут подозреваемого.
    Ножевое шоу Стальная Грань в Киеве
    Ножевое шоу "Стальная Грань" в Киеве 
    03:47 24.04.2016
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    В воскресенье, в выставочном центре АККО Интернешнл пройдет ножевое шоу "Стальная Грань". В рамках шоу будут проведены разнообразные мастер-классы, лекции, семинары, яркие показательные выступления и конкурсы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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