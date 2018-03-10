По информации патрульной полиции Львова, инспекторы прибыли на место и обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения, который держал в руках нож. Когда гражданин увидел патрульных, начал угрожать, что лишит себя жизни.
В воскресенье, в выставочном центре АККО Интернешнл пройдет ножевое шоу "Стальная Грань". В рамках шоу будут проведены разнообразные мастер-классы, лекции, семинары, яркие показательные выступления и конкурсы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".