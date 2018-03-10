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По информации полиции, 50-летний мужчина вернулся домой нетрезвый и начал конфликтовать со своей женой и тестем. Тесть вышел во двор, взял топор и ударил зятя по голове. После этого травмированный зять ушел в дом, взял кухонный нож и дважды ударил им свою жену и тестя.