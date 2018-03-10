По информации полиции, 50-летний мужчина вернулся домой нетрезвый и начал конфликтовать со своей женой и тестем. Тесть вышел во двор, взял топор и ударил зятя по голове. После этого травмированный зять ушел в дом, взял кухонный нож и дважды ударил им свою жену и тестя.
В ходе поножовщины пострадали 9 человек - граждане Украины и несколько иностранцев. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. У некоторых непроникающие колото-резанные ранения и черепно-мозговые травмы.
В четверг, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского. В этот же день Генпрокуратура объявила в розыск экс-командующего внутренними войсками МВД.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".