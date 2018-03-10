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    поножовщина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Мужчина ударил ножом пассажира маршрутки
    В Николаеве пьяная ссора в маршрутке закончилась поножовщиной
    14:57 22.08.2017
    280Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Николаевец в нетрезвом состоянии обвинил пассажира маршрутки в том, что он наступил на ногу его девушке. Впоследствии мужчины решили на кулаках выяснить отношения, что привело к поножовщине.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Во Львовской области семейная ссора переросла в поножовщину
    13:59 22.06.2017
    117Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации полиции, 50-летний мужчина вернулся домой нетрезвый и начал конфликтовать со своей женой и тестем. Тесть вышел во двор, взял топор и ударил зятя по голове. После этого травмированный зять ушел в дом, взял кухонный нож и дважды ударил им свою жену и тестя.
    В Тернопольской области пациенты тубдиспансера устроили поножовщину
    В Тернопольской области пациенты тубдиспансера устроили поножовщину
    17:30 12.05.2017
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    Сообщение о конфликте между пациентами поступило в полицию от дежурной медсестры. Пьяные разборки устроили 61-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 26-летний парень.
    Резня в Харькове
    Харьковская милиция поднята по тревоге из-за ночной резни
    11:23 12.06.2015
    713Массовая резня в Харькове
    В ходе поножовщины пострадали 9 человек - граждане Украины и несколько иностранцев. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. У некоторых непроникающие колото-резанные ранения и черепно-мозговые травмы.
    Резня в Харькове
    Хроника 11 июня: новый глава Донецкой ВГА, взрывы в Одессе, резня в Харькове
    09:17 12.06.2015
    667Массовая резня в Харькове
    В четверг, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского. В этот же день Генпрокуратура объявила в розыск экс-командующего внутренними войсками МВД.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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