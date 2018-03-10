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    наступление

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Сирийская армия. Архивное фото
    США призвали Сирию прекратить наступательные операции
    22:50 26.02.2018
    320Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.
    Виктор Муженко
    В Генштабе ВСУ прокомментировали подготовку наступления в Донбассе
    15:12 09.02.2018
    13801Донбасс: новое перемирие
    По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, ВСУ не собираются форсировать Волгу, украинская армия собирается "идти по своей территории и по своей земле".
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    Эрдоган обозначил новую цель в Сирии для наступления турецкой армии
    23:56 27.01.2018
    340Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вся нация объединилась в поддержку операции в Африне, как 15 июля 2016 года при попытке военного переворота в стране.
    Иракская армия. Архивное фото
    Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил
    03:45 16.10.2017
    163
    Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада.
    Авдеевка
    ВСУ концентрируют основные силы на донецком направлении - ДНР
    02:04 06.02.2017
    553Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, концентрация сил и вооружения ВСУ - вокруг Донецка, западное и северо-западное направление.
    Наступление иракской армии на Мосул. Захваченный флаг Исламского государства
    Иракские силы приостановили наступление на Мосул - СМИ
    19:50 28.10.2016
    1218Военная кампания против "Исламского государства"
    По информации полковника ВС США Джона Дорриана, иракские силы сделали паузу в наступлении и проводят передислокацию, переукомплектование и зачистку позиций в тылу.
    Ситуация в Алеппо
    Сирийская армия ведет масштабное наступление на юге Алеппо 
    02:55 24.10.2016
    538РФ и США: железный занавес
    Правительственные войска при поддержке авиации и артиллерии перешли в наступление и продвигаются к господствующим высотам близ жилого квартала 1070. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление.
    ВС Ирака и США начали артиллерийский обстрел восточной части Мосула
    ВС Ирака и США начали артиллерийский обстрел восточной части Мосула 
    05:01 16.10.2016
    192Военная кампания против "Исламского государства"
    Источник отметил, что обстрелы проводятся для уничтожения выбранных целей перед началом решающей операции. По данным источника, в районе отмечается усиленное присутствие авиации коалиции.
    Наступление сирийской армии в Латакии. Видео
    Наступление сирийской армии в Латакии 
    04:38 25.09.2016
    941РФ и США: железный занавес
    Двадцать восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы за сутки в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению.
    Старый город Алеппо
    "Джебхат ан-Нусра" начала масштабное наступление в Алеппо
    22:01 19.09.2016
    452РФ и США: железный занавес
    По информации российского Центра примирения враждующих сторон в САР, на юго-западной окраине Алеппо боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" ведут масштабное наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе Академии имени Асада и квартала 1070.
    Танки ВСУ на полигоне. Архивное фото
    Август-сентябрь 2016. Война за Донбасс, возможный блицкриг Украины
    16:35 05.08.2016
    72058АТО: в предчувствии военного положения.
    Как известно, генералы всегда готовятся к прошлой войне. Не является исключением и нынешнее украинское военно-политическое руководство.
    Боевики ИГ. Архивное фото
    Боевики ИГ в провинции Алеппо захватили несколько населенных пунктов
    00:34 29.05.2016
    1233РФ и США: железный занавес
    По информации Минобороны РФ, боевики террористической организации ИГИЛ установили контроль над населенными пунктами Кафер-Брейша, Татия, Ниара, Кафер-Калбин и Джибрин.
    Александр Захарченко. Архивное фото
    Захарченко: Киев готовится к наступлению в Донбассе и ждет команды из-за океана
    21:36 13.01.2016
    1556Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Киев сформировал на наших границах несколько наступательных ударных группировок, которые в любой момент, с учетом погоды - физической и политической - могут пойти вперед, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
    Ополченцы в Донецке. Архивное фото
    В ДНР сообщили о гибели ополченца и настаивают на попытке наступления ВСУ
    19:18 20.10.2015
    955Немирное перемирие на Донбассе.
    Атака была отбита, бой длился около полутора часов. Данный факт нарушения зафиксировала миссия ОБСЕ, сообщил представитель Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Виктор Муженко
    В Генштабе ВСУ прокомментировали подготовку наступления в Донбассе
    15:12 09.02.2018
    13801
    По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, ВСУ не собираются форсировать Волгу, украинская армия собирается "идти по своей территории и по своей земле".
    Сирийская армия. Архивное фото
    США призвали Сирию прекратить наступательные операции
    22:50 26.02.2018
    320
    По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.
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