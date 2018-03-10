По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.
Двадцать восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы за сутки в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению.
По информации российского Центра примирения враждующих сторон в САР, на юго-западной окраине Алеппо боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" ведут масштабное наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе Академии имени Асада и квартала 1070.
Киев сформировал на наших границах несколько наступательных ударных группировок, которые в любой момент, с учетом погоды - физической и политической - могут пойти вперед, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи в Сирии.