По словам представителя Пентагона, несмотря на неудачное решение правительства Иракского Курдистана провести в одностороннем порядке референдум о независимости, диалог остается наилучшим способом устранить имеющиеся трения.
Согласно заявлению коалиции, примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября "российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции".
Согласно заявлению представителя десяти отрядов оппозиционной Свободной сирийской армии, "позиции группировки ИГ в нескольких метрах от деревень", которые подверглись бомбардировке, не были атакованы турецкими ВВС.
В Алеппо правительственные войска и ополченцы держали на протяжении трех недель дорогу под огневым контролем, однако в темное время суток малочисленным единицам внедорожников удавалось просочиться через окружение.
По информации Минобороны РФ, в результате массированного артиллерийского обстрела и непрекращающихся атак боевиков отряды курдского ополчения оставили обороняемые позиции в квартале Шейх-Максуд города Алеппо и отступили.
Турция обвиняет партнера по НАТО, США, в толерантном отношении к курдским Отрядам народной самообороны (ИПГ) в Сирии. Наряду с другими ячейками курдского сепаратизма на Ближнем Востоке, Турция считает бойцов ИПГ террористами.
По словам главы представительства сирийского Курдистана в Москве Роди Османа, нападение на район Гир Сипи города Телль-Абьяд показало, что Турция не собирается соблюдать резолюцию 2268 Совета безопасности ООН.
По словам представителя альянса вооруженных группировок "Демократические силы Сирии" полковника Таляля Салу, город Тель Абьяд сейчас почти полностью контролируется отрядами Демократических сил Сирии, за исключением деревни Хамам Туркаман.
Делегация Турции во главе с премьер-министром страны Ахметом Давутоглу передала предупреждение о готовности выйти из процесса урегулирования спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре в начале недели.
Россия поставляет оружие курдам через иракское правительство, и в информцентре, созданный в Багдаде, куда входят представители военных Ирака, Сирии, Ирана, России, курды также там представлены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".