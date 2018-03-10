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    курды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Пентагон
    США поддержали единый Ирак и требуют не отвлекаться от борьбы с ИГ
    05:46 16.10.2017
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    По словам представителя Пентагона, несмотря на неудачное решение правительства Иракского Курдистана провести в одностороннем порядке референдум о независимости, диалог остается наилучшим способом устранить имеющиеся трения.
    Иракская армия. Архивное фото
    Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил
    03:45 16.10.2017
    163
    Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада.
    Ситуация в Сирии
    Коалиция во главе с США обвинила РФ в нанесении удара по курдам в Сирии
    00:17 17.09.2017
    316Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлению коалиции, примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября "российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции".
    Сирийские курды
    Курды заявили о планах освободить север Сирии от "турецкого вторжения"
    20:55 30.06.2017
    343Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Член курдского Комитета обороны Насер Хадж Мансур заявил, что "Сирийские демократические силы" приняли решение противостоять турецким подразделениям, если те перейдут "известные границы".
    Курдские отряды самообороны в Сирии
    Курды на севере Сирии отошли за Евфрат после предупреждения Анкары
    23:05 29.08.2016
    419РФ и США: железный занавес
    По информации представителя Минобороны США, "все отряды народной самообороны находятся к востоку от Евфрата". Некоторые курды могли остаться на западном берегу, но это не члены отрядов самообороны.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган: операция ВС Турции в Сирии продолжится до устранения угрозы от курдов
    03:36 29.08.2016
    124РФ и США: железный занавес
    По словам президента Турции Тайип Эрдогана, операция на севере Сирии продолжится до тех пор, пока сирийская курдская Партия демократического союза не будет вырвана с корнем.
    В Сирии возобновились бои между оппозицией и правительственными войсками
    Оппозиционная сирийская армия поддержала курдов после авиаударов турецких ВВС
    00:55 29.08.2016
    189РФ и США: железный занавес
    Согласно заявлению представителя десяти отрядов оппозиционной Свободной сирийской армии, "позиции группировки ИГ в нескольких метрах от деревень", которые подверглись бомбардировке, не были атакованы турецкими ВВС.
    Ночной бой курдов и боевиков ан-Нусры в Алеппо. Видео
    Ночной бой курдов и боевиков ан-Нусры в Алеппо 
    23:12 28.08.2016
    431РФ и США: железный занавес
    В Алеппо правительственные войска и ополченцы держали на протяжении трех недель дорогу под огневым контролем, однако в темное время суток малочисленным единицам внедорожников удавалось просочиться через окружение.
    Турецкая армия. Архивное фото
    Турецкие танки были обстреляны ракетами в Сирии, есть погибшие
    23:56 27.08.2016
    481РФ и США: железный занавес
    По информации турецких военных источников, два турецких танка в Сирии были обстреляны ракетами с территории, контролируемой отрядами народной самообороны курдов.
    Ситуация в Сирии
    Турецкая артиллерия обстреливает позиции курдов и ИГ в Сирии
    00:17 23.08.2016
    137Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    По информации турецких СМИ, позиции курдов обстреливаются турецкой артиллерией в районе сирийского города Манбидж, позиции ИГ - в районе города Джараблус.
    Ситуация в Алеппо
    Курдское ополчение оставило позиции в сирийском Алеппо
    23:50 04.06.2016
    469РФ и США: железный занавес
    По информации Минобороны РФ, в результате массированного артиллерийского обстрела и непрекращающихся атак боевиков отряды курдского ополчения оставили обороняемые позиции в квартале Шейх-Максуд города Алеппо и отступили.
    Турция и США: скандал с нашивками и разногласия о курдах. Видео
    Турция и США: скандал с нашивками и разногласия о курдах 
    05:15 29.05.2016
    342РФ и США: железный занавес
    Турция обвиняет партнера по НАТО, США, в толерантном отношении к курдским Отрядам народной самообороны (ИПГ) в Сирии. Наряду с другими ячейками курдского сепаратизма на Ближнем Востоке, Турция считает бойцов ИПГ террористами.
    Последствия столкновения курдов и полиции в Диярбакыре.
    Курды обвинили Анкару в гибели 705 мирных граждан на юго-востоке Турции
    14:21 18.03.2016
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    В столкновениях на юго-востоке Турции погибли более 700 мирных граждан, заявил член Национального совета Курдистана, председатель национально-культурной автономии курдов России Фархат Патиев.
    Ситуация в Сирии
    Курды обвинили Турцию в нарушении перемирия в Сирии
    01:07 28.02.2016
    156Сирия: военное противостояние.
    По словам главы представительства сирийского Курдистана в Москве Роди Османа, нападение на район Гир Сипи города Телль-Абьяд показало, что Турция не собирается соблюдать резолюцию 2268 Совета безопасности ООН.
    Ситуация в Сирии
    Курдские ополченцы отбили у ИГ Тель-Абьяд близ турецкой границы
    00:31 28.02.2016
    162Сирия: военное противостояние.
    По словам представителя альянса вооруженных группировок "Демократические силы Сирии" полковника Таляля Салу, город Тель Абьяд сейчас почти полностью контролируется отрядами Демократических сил Сирии, за исключением деревни Хамам Туркаман.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Перемирие в Сирии касается всех, в том числе бомбардировок курдов Турцией – госдеп
    06:34 23.02.2016
    491РФ и США: железный занавес
    По словам официального представителя госдепартамента США Марка Тонера, Вашингтон призывает Анкару прекратить "контрпродуктивные" авиаудары в районе границы.
    Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
    Вашингтон должен сделать выбор между Турцией и курдами – Эрдоган
    00:43 08.02.2016
    302Сирия: военное противостояние.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в комментарии, опубликованном в воскресенье, что власти США должны сделать выбор в качестве партнера между турецкими властями и курдскими силами.
    Ахмет Давутоглу
    Турция выйдет из группы по Сирии при участии курдов на переговорах в Женеве - СМИ
    03:54 23.01.2016
    137Сирия: военное противостояние.
    Делегация Турции во главе с премьер-министром страны Ахметом Давутоглу передала предупреждение о готовности выйти из процесса урегулирования спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре в начале недели.
    Сергей Лавров. Архивное фото
    РФ поставляет оружие курдам, борющимся с ИГ, через правительство Ирака - Лавров
    19:09 01.10.2015
    258Военная кампания против "Исламского государства"
    Россия поставляет оружие курдам через иракское правительство, и в информцентре, созданный в Багдаде, куда входят представители военных Ирака, Сирии, Ирана, России, курды также там представлены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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