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    В мире

    Эрдоган обозначил новую цель в Сирии для наступления турецкой армии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (398)

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    По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вся нация объединилась в поддержку операции в Африне, как 15 июля 2016 года при попытке военного переворота в стране. РИА Новости Украина:
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    "Анадолу"

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Войска Турции могут продвинуться вглубь сирийской территории до провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Коджаэли.

    Появилось видео воздушной атаки турецких истребителей по территории Сирии
    канал RT в youtube
    Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

    Смотрите также: "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    Турецкий лидер подчеркнул, что военная операция в Африне продолжается. "Если Аллах позволит, мы дойдем и до Идлиба", — приводит слова Эрдогана Sputnik Турция.

    При этом президент подчеркнул, что вся нация объединилась в поддержку операции в Африне, как 15 июля 2016 года при попытке военного переворота в стране.

    Турция объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Вместе с турецкими войсками действуют силы "Сирийской свободной армии".

    Сирийское правительство осудило действия Анкары в Африне, заявив, что регион является неотъемлемой частью страны.

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