Эрдоган обозначил новую цель в Сирии для наступления турецкой армии

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Войска Турции могут продвинуться вглубь сирийской территории до провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Коджаэли.

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Турецкий лидер подчеркнул, что военная операция в Африне продолжается. "Если Аллах позволит, мы дойдем и до Идлиба", — приводит слова Эрдогана Sputnik Турция.

При этом президент подчеркнул, что вся нация объединилась в поддержку операции в Африне, как 15 июля 2016 года при попытке военного переворота в стране.

Турция объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Вместе с турецкими войсками действуют силы "Сирийской свободной армии".

Сирийское правительство осудило действия Анкары в Африне, заявив, что регион является неотъемлемой частью страны.