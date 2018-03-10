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    гуманитарная помощь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 97
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    Георгий Тука
    Что будет с Донбассом без помощи ООН? Опрос экспертов
    15:29 10.12.2017
    1692Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Замминистра Георгий Тука заявил, что продовольственная программа ООН на Донбассе была важной частью помощи, и без нее будет сложно обойтись, а эксперт-международник Анна Шелест считает, что Украина выпала из приоритетов ООН по предоставлению помощи.
    Ситуация в населенных пунктах Гладосово и Травневое под Горловкой
    Нужна ли помощь ООН Донбассу?
    16:31 08.12.2017
    544Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Тревожная обстановка остается в поселке Верхнеторецкое в Ясиноватском районе, над которым, по данным пресс-центра штаба АТО, вооруженные силы Украины несколько дней назад установили полный контроль.
    Антон Кучухидзе
    Кучухидзе: кредиты и гранты ЕС для Украины - это выброшенные деньги
    11:59 22.10.2017
    1264Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Без реформ Украина не станет более эффективной и в карманах у граждан больше денег не появится, считает политолог-международник Антон Кучухидзе.
    Автомобиль Красного Креста
    Красный Крест направил конвой с гумпомощью в Донбасс
    10:38 21.09.2017
    82Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По информации Госпогранслужбы, через КПВВ "Новотроицкое" нпроследовали десять грузовых автомобилей Красного Креста с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн.
    Флаг ООН
    Госпогранслужба: ООН отправила конвой с гумпомощью для жителей Донбасса
    10:32 01.09.2017
    66Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и индивидуальные учебные наборы.
    Машина Красного Креста в Донецке. Архивное фото
    Красный Крест направил в Донбасс грузовики с гумпомощью
    09:51 17.08.2017
    58Донбасс: новое перемирие
    По информации пресс-службы Государственной пограничной службы, транспортными средствами перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн.
    Гуманитарная помощь. Архивное фото
    Швейцария направила 600 тонн гумпомощи в Донбасс
    12:33 03.06.2017
    117Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, через контрольный пункт "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию последовали 30 грузовых автомобилей от посольства Швейцарии в Украине.
    Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер. Архивное фото
    Президент МККК назвал гуманитарную ситуацию в Донбассе "очень сложной"
    09:41 08.03.2017
    196Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Как отмечает Красный Крест, цель визита президента организации – оценить гуманитарную ситуацию в Донбассе. Помимо Донецка Маурер, как ожидается, побывает в Луганске.
    Красный Крест в Донбассе
    Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР 13 грузовиков с продуктами
    01:29 23.02.2017
    101Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 234 тонны.
    Конвой с гуманитарной помощью. Архивное фото
    Гуманитарная колонна МЧС РФ направилась в Донбасс
    04:27 21.02.2017
    367Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По информации МЧС РФ, из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области около четырех часов утра в сторону российско-украинской границы отправились 26 автомобилей, загруженные гуманитарной помощью, общий вес которой превышает 300 тонн.
    Флаги Евросоюза
    ЕС выделит 18 млн евро гуманитарной помощи для пострадавших в Донбассе
    22:42 20.02.2017
    52Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам еврокомиссара Христоса Стилианидеса, эти средства "помогут гуманитарным партнерам на востоке Украины" покрывать нужды в области медицинской помощи, организации приютов, водоснабжения и санитарии.
    Зона АТО. Жизнь на линии огня в Марьинке
    Украинская диаспора Канады передала 11 т гуманитарной помощи для Донбасса
    19:47 05.01.2017
    232Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По информации МИД Украины, груз состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Он будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, "в частности в Мариуполь".
    Папа Римский Франциск
    На Рождество население востока Украины получит помощь от Папы Римского
    19:36 23.12.2016
    346Год 2016, прощай! Итоги
    Как говорится в сообщении Папского совета Cor Unum ("Единым сердцем"), помощь будет передана населению Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра вне зависимости от "религии, веры или этнического происхождения".
    Выдача гуманитарной помощи в Донбассе
    МККК доставил новую партию гумпомощи на Донбасс
    22:41 29.10.2016
    257"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Согласно информации, автомобили везут для жителей Донецкой области медицинское оборудование, медикаменты и продуктовые наборы общим весом около 130 тонн.
    Колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью
    МЧС РФ начало формировать 50-ю колонну с гуманитарной помощью Донбассу
    04:28 21.03.2016
    613
    По информации МЧС РФ, колонна отправится в Донбасс 24 марта и доставит более 1,1 тысячи тонн гуманитарных грузов. Среди них продукты питания: консервы, мука, сахар, крупы, макаронные изделия, каши, масло, пюре, соки.
    Ирина Геращенко. Архивное фото
    Геращенко обсудила с представителем ЕК гумситуацию в Донбассе
    22:02 23.01.2016
    97Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    По словам народного депутата Украины, уполномоченного президента Украины по урегулированию ситуации в Донбассе Ирины Геращенко, одним из самых проблемных гуманитарных вопросов на территориях, пострадавших от конфликта, являются мины.
    Сброс гуманитарного груза в районе Дейр-Эз-Зор в Сирии с помощью российских парашютных систем
    Сброс гуманитарного груза в Сирии авиацией ВКС России 
    04:50 16.01.2016
    470Сирия: военное противостояние.
    Министерство обороны РФ на своей странице в Facebook опубликовало видео, на котором запечатлен сброс гуманитарного груза в районе Дейр-Эз-Зор в Сирии.
    Минобороны РФ показало, доставку гуманитарной помощи в Сирии. Видео
    Минобороны РФ показало доставку гуманитарной помощи в Сирии 
    04:22 16.01.2016
    171Сирия: военное противостояние.
    Министерство обороны РФ на своей странице в Facebook опубликовало видео, на котором запечатлен сброс гуманитарного груза в районе Дейр-Эз-Зор в Сирии.
    Колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью
    РФ оказывает Донбассу гумпомощь в соответствии с минскими соглашениями - МЧС
    22:42 27.12.2015
    255Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, отправлено 48 гуманитарных конвоев, доставлено более 57 тонн грузов гуманитарной помощи. Уже спланировано оказание гуманитарной помощи Донбассу в 2016 году.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко подписал закон об упрощении контроля гумпомощи
    22:58 26.12.2015
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    Закон призван внести изменения в закон Украины "О гуманитарной помощи" с тем, чтобы не допускать затягивания сроков проведения сан-, вет-, фитосанитарного, радиологического и экоконтроля гумпомощи.
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