Замминистра Георгий Тука заявил, что продовольственная программа ООН на Донбассе была важной частью помощи, и без нее будет сложно обойтись, а эксперт-международник Анна Шелест считает, что Украина выпала из приоритетов ООН по предоставлению помощи.
По информации пресс-службы Государственной пограничной службы, транспортными средствами перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн.
По информации МЧС РФ, из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области около четырех часов утра в сторону российско-украинской границы отправились 26 автомобилей, загруженные гуманитарной помощью, общий вес которой превышает 300 тонн.
По словам еврокомиссара Христоса Стилианидеса, эти средства "помогут гуманитарным партнерам на востоке Украины" покрывать нужды в области медицинской помощи, организации приютов, водоснабжения и санитарии.
Как говорится в сообщении Папского совета Cor Unum ("Единым сердцем"), помощь будет передана населению Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра вне зависимости от "религии, веры или этнического происхождения".
По информации МЧС РФ, колонна отправится в Донбасс 24 марта и доставит более 1,1 тысячи тонн гуманитарных грузов. Среди них продукты питания: консервы, мука, сахар, крупы, макаронные изделия, каши, масло, пюре, соки.
По словам народного депутата Украины, уполномоченного президента Украины по урегулированию ситуации в Донбассе Ирины Геращенко, одним из самых проблемных гуманитарных вопросов на территориях, пострадавших от конфликта, являются мины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".