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Замминистра Георгий Тука заявил, что продовольственная программа ООН на Донбассе была важной частью помощи, и без нее будет сложно обойтись, а эксперт-международник Анна Шелест считает, что Украина выпала из приоритетов ООН по предоставлению помощи.