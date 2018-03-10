Если НАБУ грамотно соберет доказательства в деле о коррупции в Минобороны, у них будет шанс раскрутить дело против окружения президента, которое фактически питается с "Укроборонпрома", считает основатель организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.
Основатель волонтёрского проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега в эфире "ГС" отметил, что за последнее время уровень обеспечения военнослужащих в зоне АТО экипировкой, вооружением и техникой значительно вырос.
Эксперт Виталий Дейнега пояснил, что хотя сообщение через пункты пропуска затруднено и достаточно дорого, но пассажирское железнодорожное сообщение – это колоссальная проблема безопасности, потому что невозможно проверить всех людей в поезде.
По мнению эксперта, нужно проводить реформы по многим вопросам. "Я надеюсь, на закупку летальных и нелетальных вооружений, а не только получение гуманитарной помощи и ремонт техники, которая есть на складах", - отметил он.
По сообщениям специалистов, в подразделениях ВСУ сложилась критическая ситуация с санитарным обеспечением. Координатор проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега перечислил главные проблемы украинской армии в зоне АТО.
Чтобы пропустить контрабанду на неподконтрольную территорию Донбасса, доходит до того, что украинские военные и ополченцы договариваются о фиктивных перестрелках, рассказал координатор проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега.
Пресс-секретарь штаба в секторе "Б" Евгений Силкин заявил, что бой вокруг Марьинки продолжается, силы противника составляют около тысячи человек - "преступники используют стрелковое оружие, подствольные гранатометы и танковое вооружение".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".