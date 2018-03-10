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    Виталий Дейнега

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Виталий Дейнега
    Как бы задержание чиновников Минобороны не закончилось пшиком - волонтер
    16:17 12.10.2017
    365Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Если НАБУ грамотно соберет доказательства в деле о коррупции в Минобороны, у них будет шанс раскрутить дело против окружения президента, которое фактически питается с "Укроборонпрома", считает основатель организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.
    Виталий Дейнега
    Военные закупки должны быть открытыми для всех - Дейнега
    13:36 02.02.2017
    155
    Основатель волонтерской организации "Повернись живим" Виталий Дейнега в эфире "ГС" заявил, что все поставщики "Укроборонпрома" связаны с окружением президента.
    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко
    Освобождение пленных и Савченко: помощь или помеха? Опрос экспертов
    09:42 11.01.2017
    733Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Волонтер Виталий Дейнега и эксперт Михаил Погребинский в эфире "ГС" проанализировали все "за" и "против" обнародования списков пленных Надеждой Савченко, а также спрогнозировали, что будет дальше.
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Новый Год в зоне АТО: стреляют как обычно - Матюхин
    09:14 01.01.2017
    470Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Спикер штаба антитеррористической операции Леонид Матюхин и волонтер Виталий Дейнега прокомментировали обострение ситуации на Донбассе накануне Нового Года.
    Виталий Дейнега
    Гумпомощь в зону АТО выгоднее поставлять контрабандой - Дейнега
    19:05 03.11.2016
    250Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Волонтер Виталий Дейнега в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что иметь дело с контрабандой выгоднее, чем действовать через Минсоцполитики.
    Техника ВСУ. Архивное фото
    Силам АТО не хватает колесной техники — эксперт
    14:36 14.10.2016
    367Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Основатель волонтёрского проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега в эфире "ГС" отметил, что за последнее время уровень обеспечения военнослужащих в зоне АТО экипировкой, вооружением и техникой значительно вырос.
    Поезд Донецк-Киев. Архивное фото
    Пассажирские поезда на неподконтрольный Донбасс: за и против
    11:19 08.08.2016
    3733
    Эксперт Виталий Дейнега пояснил, что хотя сообщение через пункты пропуска затруднено и достаточно дорого, но пассажирское железнодорожное сообщение – это колоссальная проблема безопасности, потому что невозможно проверить всех людей в поезде.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Ожесточенные бои идут возле Авдеевки - волонтер
    05:12 23.03.2016
    5067Донбасс: мир или война.
    По словам Виталия Дейнеги, в результате столкновений военнослужащих с противником ранения получили пятеро силовиков, один из которых находится в тяжелом состоянии.
    Будни силовиков в зоне АТО
    Сценариев развития ситуации в Донбассе очень много - эксперт
    22:23 26.09.2015
    668Немирное перемирие на Донбассе.
    По мнению эксперта, еще пару недель перемирие в Донбассе продлится, и оно может закончиться миром. "В тех границах, в которых есть, если мы пойдем по приднестровскому сценарию", - отметил он.
    Министерство обороны Украины
    Минобороны нужно убрать "нафталиновых генералов" - эксперт
    21:23 26.09.2015
    201
    По мнению эксперта, нужно проводить реформы по многим вопросам. "Я надеюсь, на закупку летальных и нелетальных вооружений, а не только получение гуманитарной помощи и ремонт техники, которая есть на складах", - отметил он.
    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО
    Эксперт: совместные учения Минобороны и инструкторов США - "курам на смех"
    17:57 26.09.2015
    984
    Согласно заявлению координатора проекта "Вернись живым" Виталия Дейнеги, американские инструкторы приезжают в Украину и учатся у украинцев. "Они не могут нас ничему особо научить", - отметил он.
    Госпиталь Артемовска. Архивное фото
    Зона АТО: ампутация здесь стандартная и ежедневная операция
    08:18 26.09.2015
    1194Немирное перемирие на Донбассе.
    По сообщениям специалистов, в подразделениях ВСУ сложилась критическая ситуация с санитарным обеспечением. Координатор проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега перечислил главные проблемы украинской армии в зоне АТО.
    Контрабандные сигареты. Архивное фото
    В Донбассе обе стороны продолжают обстрелы, прикрывая контрабанду - волонтер
    14:40 25.09.2015
    155
    Чтобы пропустить контрабанду на неподконтрольную территорию Донбасса, доходит до того, что украинские военные и ополченцы договариваются о фиктивных перестрелках, рассказал координатор проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега.
    Владислав Дейнего. Архивное фото
    Работа подгруппы по безопасности завершилась безуспешно - Дейнего
    17:34 15.09.2015
    432Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что продвинуться в работе подгруппы по безопасности не удалось.
    Украинский военный. Архивное фото
    Дембель и пустота. Бойцы из зоны АТО увозят на память ценную технику
    15:08 07.06.2015
    7691Обстрелы на Донбассе
    Новобранцы пятой волны мобилизации в зоне АТО остались без жизненно важного обмундирования. Демобилизованные забрали с собой на гражданку практически всю ценную амуницию и технику.
    Ситуация в Марьинке
    Ополченцы заняли часть позиций сил АТО в районе Марьинки - волонтер
    14:45 03.06.2015
    2883Обстрелы на Донбассе
    Пресс-секретарь штаба в секторе "Б" Евгений Силкин заявил, что бой вокруг Марьинки продолжается, силы противника составляют около тысячи человек - "преступники используют стрелковое оружие, подствольные гранатометы и танковое вооружение".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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