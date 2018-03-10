Пресс-секретарь штаба в секторе "Б" Евгений Силкин заявил, что бой вокруг Марьинки продолжается, силы противника составляют около тысячи человек - "преступники используют стрелковое оружие, подствольные гранатометы и танковое вооружение".
По предварительным данным, один военнослужащий получил ранения во время боя с ополченцами, сообщил пресс-секретарь штаба АТО сектора "Б" Евгений Силкин. Также сообщается, что все атаки ополченцев удалось отбить.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.