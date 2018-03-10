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    Евгений Силкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Контрольно-пропускной пункт в Донбассе
    В Луганской области через 2-3 недели откроется новый пункт пропуска
    15:09 02.01.2016
    1577Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    В Счастье состоялось рабочее совещание СЦКК с представителями миссии ОБСЕ. Обсудили открытие пункта пропуска в сторону отдельных районов Луганской области и в обратном направлении.
    ВСУ в селе Зайцево Донецкой области
    У ополчения нет ни сил, ни средств для наступления - штаб АТО
    02:17 06.08.2015
    827Демилитаризация Донбасса
    Как заявил пресс-офицер сектора "Б" Евгений Силкин, ополченцы ежедневно обстреливают позиции сил спецоперации. Основное направление обстрелов - донецкое.
    Ситуация в Марьинке
    Ополченцы заняли часть позиций сил АТО в районе Марьинки - волонтер
    14:45 03.06.2015
    2883Обстрелы на Донбассе
    Пресс-секретарь штаба в секторе "Б" Евгений Силкин заявил, что бой вокруг Марьинки продолжается, силы противника составляют около тысячи человек - "преступники используют стрелковое оружие, подствольные гранатометы и танковое вооружение".
    Ситуация в Марьинке
    В окрестностях Марьинки почти сутки идут бои, есть погибшие - силовики
    17:57 31.05.2015
    802Донбасс. Замороженный конфликт
    По предварительным данным, один военнослужащий получил ранения во время боя с ополченцами, сообщил пресс-секретарь штаба АТО сектора "Б" Евгений Силкин. Также сообщается, что все атаки ополченцев удалось отбить.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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