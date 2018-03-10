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    экспортные пошлины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    В МИД ЕС резко отреагировали на угрозу торговой войны с США
    18:23 08.03.2018
    993
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Евросоюзу нужно защищать свои интересы, но позиция Европейского Союза никогда не будет протекционистской.
    Доменная печь. Архивное фото
    Украина ведет переговоры с США по поводу пошлин на сталь - Климкин
    17:09 05.03.2018
    326
    По словам глава МИД Павла Климкина, Украины настроена на максимально конструктивный диалог с администрацией США и ведет его в контексте украинского экспорта.
    Нефтяной терминал. Архивное фото
    С 1 октября выросла пошлина на экспорт нефти из России
    01:13 01.10.2017
    314
    Согласно документов Минэкономразвития РФ, экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 октября повысилась до 13,6 доллара с 12,9 доллара, пошлина на кокс повышена до 5,7 доллара с 5,4 доллара за тонну.
    Флаг Евросоюза
    Украина вычерпала часть квот на поставки в ЕС
    20:34 22.06.2017
    529Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации Министерства экономического развития и торговли, Украина полностью использовала квоты на поставку в Евросоюз меда, кукурузы, сахара, ячменной крупы, пшеницы, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока.
    Выпуск шоколадных конфет
    Украина вводит заградительные пошлины на российский шоколад - СМИ
    17:58 19.05.2017
    231
    По информации СМИ, ставка антидемпинговой пошлины на шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао происхождением из Российской Федерации составит 31,33% и будет действовать в течение 5 лет.
    Подписание закона. Архивное фото
    Порошенко подписал закон об отмене ввозной пошлины на металлолом
    04:40 06.11.2016
    960
    Согласно данным объединения предприятий "Металлургпром", дефицит металлолома за 9 месяцев 2015 года в Украине вырос до 600 тыс тонн, тогда как еще в 2014 году он составил менее 100 тыс тонн.
    Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС. Архивное фото
    "Жесткий" Brexit будет стоить ЕС дороже, чем Британии – газета
    04:51 24.10.2016
    360Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно данным института исследований гражданского общества Civitas, в случае "жесткого" сценария выхода страны из ЕС, европейские компании ежегодно должны будут платить дополнительно около 13 миллиардов фунтов таможенных пошлин.
    Нефтяной терминал. Архивное фото
    Пошлина на экспорт нефти из РФ в мае выросла на $11,1
    02:07 01.05.2016
    310
    Пошлина на прямогонный бензин (нафту) повысилась до 46,8 доллара с 38,9 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 40,2 доллара с 33,4 доллара за тонну.
    Фрукты
    Постановление о спецмерах РФ против Турции вступило в силу
    21:33 01.12.2015
    505РФ и США: железный занавес
    Постановление о спецмерах РФ против Турции вступило в силу, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены специальных экономических и иных мер, установленных указом.
    Автомобили
    После отмены спецпошлин цены на авто не упадут - Назаренко
    07:06 01.10.2015
    1963
    В Украине отменили спецпошлину на импорт автомобилей. По мнению экспертов, данное решение является победой для импортеров авто, однако на стоимости ввозимых иномарок существенно не отразится.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Киев просит РФ о продлении скидки на газ - Новак
    14:38 23.05.2015
    1456Газ из РФ. "Летний пакет"
    На вопрос, поступала ли просьба о продлении действия скидки на российский газ за счет экспортной пошлины с украинской стороны, министр энергетики РФ Александр Новак ответил утвердительно.
    Петр Порошенко
    Порошенко отменил пошлины на оборонную продукцию
    15:31 01.03.2015
    340
    Верховная Рада внесла изменения в Таможенный и Налоговый кодексы относительно упрощения ввоза продукции оборонного назначения еще в сентябре.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    В МИД ЕС резко отреагировали на угрозу торговой войны с США
    18:23 08.03.2018
    993
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Евросоюзу нужно защищать свои интересы, но позиция Европейского Союза никогда не будет протекционистской.
    Доменная печь. Архивное фото
    Украина ведет переговоры с США по поводу пошлин на сталь - Климкин
    17:09 05.03.2018
    326
    По словам глава МИД Павла Климкина, Украины настроена на максимально конструктивный диалог с администрацией США и ведет его в контексте украинского экспорта.
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