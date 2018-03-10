Согласно документов Минэкономразвития РФ, экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 октября повысилась до 13,6 доллара с 12,9 доллара, пошлина на кокс повышена до 5,7 доллара с 5,4 доллара за тонну.
По информации Министерства экономического развития и торговли, Украина полностью использовала квоты на поставку в Евросоюз меда, кукурузы, сахара, ячменной крупы, пшеницы, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока.
По информации СМИ, ставка антидемпинговой пошлины на шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао происхождением из Российской Федерации составит 31,33% и будет действовать в течение 5 лет.
Согласно данным института исследований гражданского общества Civitas, в случае "жесткого" сценария выхода страны из ЕС, европейские компании ежегодно должны будут платить дополнительно около 13 миллиардов фунтов таможенных пошлин.
Постановление о спецмерах РФ против Турции вступило в силу, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены специальных экономических и иных мер, установленных указом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".