В МИД ЕС резко отреагировали на угрозу торговой войны с США

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз не собирается вести торговую войну с США, но будет вынужден принять ответные меры в случае введения Вашингтоном торговых пошлин, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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"Я думаю, это было бы реальной катастрофой для обоих сторон и для всего мира. Мы вместе представляем 30% мировой торговли. Миру это не нужно, мировой экономике это не нужно, американской и европейской экономике это не надо. Мы не хотим этого, этого не будет", — сказала Могерини, выступая на Брюссельском форуме.

По ее словам, ЕС "готов защитить свои интересы, но торговая война — это не наша идея".

Отвечая на вопрос, отреагирует ли Евросоюз в случае объявления Трампа о введении пошлин, Могерини сказала: "Отреагируем. Если потребуется, мы отреагируем".

"Нам нужно защищать свои интересы. Но наша позиция никогда не будет протекционистской", — заявила глава дипломатии ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что может ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий уже в четверг. При этом он сообщил лишь о проведении некоей "встречи" по пошлинам, а не церемонии подписания распоряжения, и добавил, что намерен продемонстрировать "большую гибкость" в вопросе пошлин.

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта.