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    В МИД ЕС резко отреагировали на угрозу торговой войны с США

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    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, Евросоюзу нужно защищать свои интересы, но позиция Европейского Союза никогда не будет протекционистской.
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз не собирается вести торговую войну с США, но будет вынужден принять ответные меры в случае введения Вашингтоном торговых пошлин, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Место Украины в торговой войне США и ЕС

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    "Я думаю, это было бы реальной катастрофой для обоих сторон и для всего мира. Мы вместе представляем 30% мировой торговли. Миру это не нужно, мировой экономике это не нужно, американской и европейской экономике это не надо. Мы не хотим этого, этого не будет", — сказала Могерини, выступая на Брюссельском форуме.

    По ее словам, ЕС "готов защитить свои интересы, но торговая война — это не наша идея".

    Отвечая на вопрос, отреагирует ли Евросоюз в случае объявления Трампа о введении пошлин, Могерини сказала: "Отреагируем. Если потребуется, мы отреагируем".

    "Нам нужно защищать свои интересы. Но наша позиция никогда не будет протекционистской", — заявила глава дипломатии ЕС.

    Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что может ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий уже в четверг. При этом он сообщил лишь о проведении некоей "встречи" по пошлинам, а не церемонии подписания распоряжения, и добавил, что намерен продемонстрировать "большую гибкость" в вопросе пошлин.

    Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта.

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