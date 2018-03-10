По информации СМИ, ставка антидемпинговой пошлины на шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао происхождением из Российской Федерации составит 31,33% и будет действовать в течение 5 лет.
Жалобу подала ассоциация "Укркондпром", которая действует от имени кондитерской корпорации Roshen, ПАО "Харьковская бисквитная фабрика", ПАО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка" и ПАО "Полтавакондитер".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".