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    шоколад

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Выпуск шоколадных конфет
    В Минагрополитики решили вопрос шоколада, изготовленного не по стандартам ЕС
    10:26 11.01.2018
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    Согласно решению Минагрополитики, до июля 2019 года на украинском рынке еще имеют право находиться в обороте изделия из шоколада и какао со старой маркировкой.
    Выпуск шоколадных конфет
    Через месяц вступят в силу антидемпинговые пошлины на шоколад из России
    01:15 21.05.2017
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    Согласно решению Межведомственной комиссии по международной торговле, окончательные антидемпинговые меры в отношении шоколада из России применяются сроком на пять лет.
    Выпуск шоколадных конфет
    Украина вводит заградительные пошлины на российский шоколад - СМИ
    17:58 19.05.2017
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    По информации СМИ, ставка антидемпинговой пошлины на шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао происхождением из Российской Федерации составит 31,33% и будет действовать в течение 5 лет.
    Выпуск шоколадных конфет в РФ. Архивное фото
    Украина начала антидемпинговое расследование в отношении шоколада из РФ
    01:37 31.05.2016
    1316ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Жалобу подала ассоциация "Укркондпром", которая действует от имени кондитерской корпорации Roshen, ПАО "Харьковская бисквитная фабрика", ПАО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка" и ПАО "Полтавакондитер".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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