Согласно информации, готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Проект согласовали Минобороны и "Укроборонпром" и должны рассмотреть в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.
Согласно информации, украинские военные не будут оставлять свои позиции, а отведут только оружие. Предполагается вывести на определенные дистанции вооружение калибром менее 100 миллиметров, а также танки.
Согласно информации, активисты встали живой цепью и перекрыли въезд в Мариуполь. Образовалась пробка из десятков машин. Только после этого руководитель сектора "М" генерал Федоров вышел к мариупольцам.
Согласно информации, на территории Широкино нет ополченцев ДНР. "Сейчас перед СЦКК (Совместный центр контроля и координации) стоит задача - как закрепить тот шаг, который предпринят ДНР", - отметил Хуг.
Согласно информации, предполагается отвод войск сторон на расстояние 2,5 километра от фактической линии соприкосновения, а танков и минометов калибром до 100 и минометов калибром до 85 миллиметров на 15 километров.
Как заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, нужно было способствовать тому, чтобы стороны договорились о стабилизации в районе населенного пункта и обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".