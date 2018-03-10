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    демилитаризация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Крейсер Украина
    Порошенко демилитаризировал недостроенный крейсер "Украина"
    15:26 26.03.2017
    2026
    Согласно информации, готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Проект согласовали Минобороны и "Укроборонпром" и должны рассмотреть в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.
    Военные в Широкино
    Судьбу демилитаризации Широкино решат до 3 августа - Генштаб
    07:10 01.08.2015
    533Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, украинские военные не будут оставлять свои позиции, а отведут только оружие. Предполагается вывести на определенные дистанции вооружение калибром менее 100 миллиметров, а также танки.
    Активисты перекрыли въезд в Мариуполь
    Въезд в Мариуполь перекрыт: образовалась пробка из десятков машин 
    16:25 26.07.2015
    921Демилитаризация Донбасса
    Мариупольские активисты отправились в руководству сектора "М" за разъяснениями по поводу демилитаризации Широкино. Около пятидесяти человек собрались на площади Свободы.
    Активисты перекрыли въезд в Мариуполь
    Активисты перекрыли въезд в Мариуполь
    15:16 26.07.2015
    842Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, активисты встали живой цепью и перекрыли въезд в Мариуполь. Образовалась пробка из десятков машин. Только после этого руководитель сектора "М" генерал Федоров вышел к мариупольцам.
    Военные в Широкино
    Лавров и Штайнмайер отметили важность демилитаризации Широкино
    21:52 18.07.2015
    185Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, министры поддержали аналогичные шаги и на других участках линии соприкосновения и высказались за содействие этому процессу со стороны СЦКК и СММ ОБСЕ.
    Ситуация в Широкино
    Хуг ожидает, что соглашение по демилитаризации Широкино достигнут в Минске
    22:55 04.07.2015
    90Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, на территории Широкино нет ополченцев ДНР. "Сейчас перед СЦКК (Совместный центр контроля и координации) стоит задача - как закрепить тот шаг, который предпринят ДНР", - отметил Хуг.
    Замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в Широкино
    Стороны конфликта не согласовали план демилитаризации Широкино - Хуг
    18:58 04.07.2015
    318Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, которую озвучил на брифинге в субботу заместитель главы миссии СММ ОБСЕ Александр Хуг, в Широкино никогда раньше не было так спокойно, как сегодня.
    Ситуация в Широкино
    ДНР предлагает отвести войска от линии соприкосновения в Широкино на 2,5 км
    17:34 04.07.2015
    342Переговоры по Донбассу
    Согласно информации, предполагается отвод войск сторон на расстояние 2,5 километра от фактической линии соприкосновения, а танков и минометов калибром до 100 и минометов калибром до 85 миллиметров на 15 километров.
    Ситуация в Широкино
    В Широкино создается демилитаризованная зона и зона безопасности - ДНР
    17:22 04.07.2015
    235Демилитаризация Донбасса
    Как сообщили в Минобороны Донецкой народной республики, в Широкино создается демилитаризованная зона шириной минимум 5 км и зона безопасности шириной минимум 30 км.
    Ситуация в Широкино
    СММ ОБСЕ ожидает демилитаризации Широкино - замглавы
    18:11 13.06.2015
    1184Обстрелы на Донбассе
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, СММ снова стала посещать Широкино с 9 июня и готова контролировать отвод сил сторон из этого района.
    Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин
    ДНР поддерживает предложение о демилитаризации Широкино - Басурин
    17:33 30.04.2015
    79Особый статус Донбасса
    Согласно информации заместителя командующего штабом ДНР Эдуарда Басурина, которую он озвучил на брифинге в четверг, демилитаризация Широкино позволит прекратить обстрелы этого населенного пункта.
    Замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в Широкино
    Контактная группа обсудила план демилитаризации Широкино - ОБСЕ
    14:05 30.04.2015
    82Особый статус Донбасса
    Как заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, нужно было способствовать тому, чтобы стороны договорились о стабилизации в районе населенного пункта и обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ.
    Денис Пушилин после встречи контактной группы по Восточной Украине в Минске 10 февраля
    ДНР готова обсуждать демилитаризованную зону в Донбассе - Пушилин
    16:38 19.04.2015
    748Особый статус Донбасса
    Согласно информации представителя Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина, в ДНР готовы обсуждать предложение о создании демилитаризованный зоны в рабочих подгруппах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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