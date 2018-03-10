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    крейсеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Крейсер Украина
    Гляжу в тебя, как в зеркало. Бесславная история крейсера "Украина"
    18:22 22.12.2017
    2210
    В Украине более 15 лет ведутся разговоры по продаже ракетного крейсера "Украина", который за все годы независимости власти так и не смогли ни достроить, ни содержать.
    Крейсер Украина
    Корабль-призрак. Как в Украине убивают крейсер "Украина"
    10:15 23.08.2017
    3077
    Многомиллионный военный объект, который мечтают заполучить во всем мире, в Украине оказался никому не нужным. Это не единичный случай, но, пожалуй, самый кричащий.
    Крейсер Украина
    Порошенко демилитаризировал недостроенный крейсер "Украина"
    15:26 26.03.2017
    2026
    Согласно информации, готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Проект согласовали Минобороны и "Укроборонпром" и должны рассмотреть в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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