Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, ночью поступила информация, что в Октябрьском районе группа вооруженных лиц совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной. Немедленно был введен план "Перехват".
По информации представителя оперативного штаба Дагестана, "в 4.30 руководителем оперативного штаба в Дагестане принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Табасаранском района".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".