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    боевики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Силы безопасности Афганистана
    СМИ сообщают об интенсивной перестрелке в районе военной академии в Кабуле
    05:27 29.01.2018
    158Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    По информации СМИ, утром в понедельник группа неизвестных напала на Национальный оборонный университет имени Маршала Фахима, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению.
    Сирийская армия. Архивное фото
    В Сирии армия прорвала окружение военной базы под Дамаском
    01:23 08.01.2018
    449Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации осведомленного источника, сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска, прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления.
    Сирийская армия. Архивное фото
    В Сирии сообщили о крупной атаке боевиков под Дамаском
    17:19 03.01.2018
    302Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, террористы вышли из зоны деэскалации и, нарушив перемирие, атаковали здание криминальной полиции. Боевики при нападении подорвали несколько заминированных автомобилей.
    Исторический боевик о короле Данииле Галицком
    В сети показали кадры первого украинского исторического боевика
    18:59 11.03.2017
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    Как сообщается, имен актеров львовский режиссер Тарас Химич пока не обнародует. Обещают массовые бои и максимальное приближение к исторической эпохе.
    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика. Видео
    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика 
    03:26 30.01.2017
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    Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
    Ночная перестрелка в Грозном. Видео
    Ночная перестрелка в Грозном 
    05:12 18.12.2016
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    В сети появилось видео спецоперации силовиков против боевиков в Грозном. На кадрах видно как бойцы спецназа Чечни ведут интенсивный огонь из пулеметов и автоматов на проезжей части в центре города.
    На месте перестрелки в Грозном
    Кадыров: четыре бандита уничтожены в ходе перестрелки в Грозном
    23:41 17.12.2016
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    По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, ночью поступила информация, что в Октябрьском районе группа вооруженных лиц совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной. Немедленно был введен план "Перехват".
    Спецподразделения РФ
    В Дагестане спецслужбы РФ проводят спецоперацию
    05:59 02.10.2016
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    По информации представителя оперативного штаба Дагестана, "в 4.30 руководителем оперативного штаба в Дагестане принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Табасаранском района".
    Военные в Сомали. Архивное фото
    Более 150 боевиков уничтожены беспилотниками США в Сомали - Пентагон
    22:26 07.03.2016
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    По информации Пентагона, американскими беспилотниками уничтожены более 150 боевиков на тренировочной базе группировки "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") в Сомали.
    Боевик исламист. Архивное фото
    Перед захватом заложников в Буркина-Фасо боевики атаковали принадлежащий украинке ресторан
    01:02 16.01.2016
    290Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Сначала террористы атаковали ресторан, который содержит одна украинская гражданка, сообщила РИА Новости почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина.
    Полиция Дагестана. Архивное фото
    Операция по ликвидации боевиков в Дагестане остановлена до утра - источник
    21:20 19.04.2015
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    Штурм приостановлен из-за наступления темного времени суток. Согласно информации источника в правоохранительных органах республики, его возобновят в понедельник утром.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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