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    Сомали

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 91
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    На месте взрыва в столице Сомали Могадишо
    Самый кровавый теракт в истории Сомали: число жертв перевалило за 500
    17:51 02.12.2017
    890
    По последним данным, ранения получили 312 человек, еще 62 числятся пропавшими без вести. Теракт стал самым крупным в истории страны.
    На месте теракта в Сомали, 29 октября 2017
    Террористы атаковали гостиницу в Сомали, погибли 25 человек
    10:45 29.10.2017
    109
    Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у гостиницы, расположенной возле президентского дворца в Могадишо. Позже рядом прогремел еще один взрыв. Террористы задержаны.
    Взрыв в столице Сомали. Скриншот видео
    О чем пишут в мире: жертвы теракта в Сомали, выборы в Австрии, пожары в США
    13:05 16.10.2017
    102
    Ведущие мировые СМИ пишут об обострении остановки в Иракской провинции Киркук, после теракта в Сомали число жертв постоянно растет, на парламентских выборах в Австрии лидирует консервативная Австрийская народная партия, в Калифорнии бушуют пожары.
    На месте кровавого теракта в Сомали. Видео
    Горящая земля залита кровью. На месте масштабного теракта в Сомали (18+) 
    01:51 16.10.2017
    565
    Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман.
    Крыло самолета
    В Сомали экстренно приземлился самолет ООН - СМИ
    18:46 03.06.2017
    137
    Согласно информации, самолет во время посадки столкнулся с механическими неисправностями, после чего в одной из его частей вспыхнул огонь. На борту находились четыре человека, в результате аварийной посадки они не пострадали.
    Ситуация в Каире: женщины выбирают одежду на рынке. Архивное фото
    Шокирующая традиция. Женское обрезание в арабских странах
    09:47 11.05.2017
    2973
    Часто операция приводит к летальному исходу: кровотечение, болевой шок, заражение крови – все это может стать опасным осложнением. Операция очень опасна, но от традиции не так просто отказаться.
    В сеть попал неудачный захват судна сомалийскими пиратами
    Неудачный захват судна, или Как сомалийские пираты стали мишенями 
    18:00 24.04.2017
    5463
    В сети появилось видео неудачной попытки сомалийских пиратов захватить грузовое судно, проходящее неподалеку от восточной части Африканского Рога.
    Голод в Сомали: за два дня умерли 110 человек. Видео
    Голод в Сомали: за два дня умерли 110 человек 
    08:32 06.03.2017
    180
    110 человек умерли от голода за последние два дня в регионе Бай в Сомали. Об этом сообщил премьер-министр этой страны Хасан Али Хайре. Голод возник из-за сильной засухи. Его жертвами стали главным образом кочевники-скотоводы, чей скот лишился подножного корма.
    Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в Сомали. Видео
    Взрыв в Сомали: погибли не менее 30 человек 
    10:56 20.02.2017
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    Число погибших в результате взрыва на рынке в сомалийской столице Могадишо достигло 35 человек, порядка 40 получили ранения, сообщает агентство DPA со ссылкой на местные власти.
    На месте взрыва в Могадишо, Сомали.
    Число жертв взрыва в Сомали возросло до 39 человек - СМИ
    22:36 19.02.2017
    49
    Как сообщается, около 50 получили ранения. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в сомалийской столице Могадишо.
    Вид Могадишо - столицы Сомалийской Демократической Республики
    Возле аэропорта в Сомали произошел взрыв, за ним последовала стрельба
    11:23 02.01.2017
    99
    В Могадишо произошел мощный взрыв, после которого, как сообщают очевидцы, последовала стрельба. На данный момент подробности инцидента уточняются, о пострадавших не сообщается.
    Белый дом
    Белый дом: в теракте в Сомали погибли более 50 человек
    22:20 11.12.2016
    72
    В Белом доме сообщили, что в результате нападения группировки "Аш-Шабаб" близ Могадишо в Сомали погибли более 50 человек и более 100 были ранены.
    Взрыв у президентского дворца в Сомали. Видео
    Взрыв у президентского дворца в Сомали 
    01:12 31.08.2016
    51
    Не менее 22 человек погибли и более 50 получили ранения в столице Сомали в результате взрыва заминированного автомобиля возле президентского дворца. Среди жертв – мирные жители, военные и политики.
    Военные в Сомали. Архивное фото
    Не менее 6 человек погибли при нападении на ресторан в столице Сомали
    23:27 25.08.2016
    25
    Ранее сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался у ресторана на пляже Лидо, после чего началась перестрелка. Не менее шести человек погибли при нападении.
    На месте серии взрывов в Сомали (18+). Видео
    На месте серии взрывов в Сомали (18+) 
    00:17 22.08.2016
    104
    Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства у здания правительства города Галькайо. Произошло два крупных взрыва: сначала взорвался грузовик, а примерно через минуту взрывное устройство сработало еще в одном автомобиле.
    Нападение смертников на отель в Сомали. Видео
    Нападение смертников на отель в Сомали 
    23:13 25.06.2016
    153Военная кампания против "Исламского государства"
    Полиция Сомали сообщила о 15 погибших и 25 раненых в результате атаки радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель в Могадишо.
    Сомалийская беженка подожгла себя в Австралии
    Сомалийская беженка подожгла себя в Австралии 
    14:01 03.05.2016
    75
    Беженке из Сомали подожгла себя в австралийском лагере для мигрантов на острове Науру. Молодую женщину, которая таким способом выразила протест против депортации, перевезли в госпиталь в Брисбене.
    Вид Могадишо - столицы Сомалийской Демократической Республики
    В Сомали 15 человек погибли после обрушения мечети
    06:22 01.05.2016
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    Инцидент произошел в пятницу во время молитвы в одной из мечетей столицы Сомали городе Могадишо, где на момент трагедии находились более 100 человек.
    Военные в Сомали. Архивное фото
    Граждан Турции расстреляли возле турецкого посольства в столице Сомали
    00:51 31.03.2016
    136
    Вооруженные люди на небольшом автомобили открыли огонь по работникам из Турции, те погибли немедленно. Двое граждан Сомали также погибли во время стрельбы, сообщили местные правоохранители.
    Военные в Сомали. Архивное фото
    Более 150 боевиков уничтожены беспилотниками США в Сомали - Пентагон
    22:26 07.03.2016
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    По информации Пентагона, американскими беспилотниками уничтожены более 150 боевиков на тренировочной базе группировки "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") в Сомали.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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