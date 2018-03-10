Ведущие мировые СМИ пишут об обострении остановки в Иракской провинции Киркук, после теракта в Сомали число жертв постоянно растет, на парламентских выборах в Австрии лидирует консервативная Австрийская народная партия, в Калифорнии бушуют пожары.
Согласно информации, самолет во время посадки столкнулся с механическими неисправностями, после чего в одной из его частей вспыхнул огонь. На борту находились четыре человека, в результате аварийной посадки они не пострадали.
110 человек умерли от голода за последние два дня в регионе Бай в Сомали. Об этом сообщил премьер-министр этой страны Хасан Али Хайре. Голод возник из-за сильной засухи. Его жертвами стали главным образом кочевники-скотоводы, чей скот лишился подножного корма.
Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства у здания правительства города Галькайо. Произошло два крупных взрыва: сначала взорвался грузовик, а примерно через минуту взрывное устройство сработало еще в одном автомобиле.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".