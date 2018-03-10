Национальный антитеррористический комитет РФ напоминает об ответственности "за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах".
Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
В городе обстановка спокойная, прошу жителей города в зоне проведения операции без особой надобности не выходить на улицы, не подходить к окнам, с наступлением утра операция будет завершена, написал в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Взрывотехники ФСБ России идентифицировали найденный предмет как самодельное взрывное устройство, состоявшее из емкости, наполненной взрывчатым веществом с двумя радиоуправляемыми исполнительными механизмами и двумя детонаторами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".