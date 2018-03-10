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    Национальный антитеррористический комитет РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Информация о готовящихся в России терактах недостоверна - НАК РФ
    00:32 05.04.2017
    172Взрыв в Санкт-Петербурге
    Национальный антитеррористический комитет РФ напоминает об ответственности "за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах".
    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика. Видео
    Спецоперация в Дагестане, ликвидированы три боевика 
    03:26 30.01.2017
    198
    Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил ликвидацию трех бандитов в результате операции в дагестанском Хасавюрте. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
    Спецоперация российских силовиков в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
    На Северном Кавказе в России трое боевиков уничтожены в ходе спецоперации
    08:52 14.07.2015
    287
    В Кабардино-Балкарии Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации провел спецоперацию по ликвидации бандитов, один из которых находился в розыске.
    Ликвидация последствий нападения боевиков в Грозном
    Уничтоженные в Чечне боевики имели отношение к захвату Дома печати
    13:48 01.01.2015
    173
    По данным республиканского оперативного штаба НАК, среди нейтрализованных предварительно опознаны двое бандитов, причастные к банде Тагилова, главаря западного сектора бандитского подполья.
    Cпецоперация в Доме печати в Грозном
    Два десятка бомб найдены в Доме печати и школе в Грозном
    16:20 04.12.2014
    285Спецоперация в Грозном
    Согласно данным, обнаружено огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы, 24 готовых к применению самодельных взрывных устройства.
    Cпецоперация в Доме печати в Грозном
    Пять полицейских погибли и несколько ранены в центре Грозного - источник
    04:10 04.12.2014
    2660Спецоперация в Грозном
    Спецоперация продолжается, но стрельба в районе Дома печати стихла. Район полностью блокирован сотрудниками правоохранительных органов.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Спецоперация в Грозном будет завершена с наступлением утра - Кадыров
    04:03 04.12.2014
    411Спецоперация в Грозном
    В городе обстановка спокойная, прошу жителей города в зоне проведения операции без особой надобности не выходить на улицы, не подходить к окнам, с наступлением утра операция будет завершена, написал в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.
    Cпецоперация в Доме печати в Грозном
    НАК РФ: в Грозном введен режим КТО
    03:41 04.12.2014
    1324Спецоперация в Грозном
    Национальный антитеррористический комитет РФ ввел режим контртеррористической операции в центре Грозного, сообщила пресс-служба НАК.
    Спецоперация по задержанию боевиков в Хасавюрте
    В РФ предотвращен теракт: обнаружена бомба мощностью 25 кг тротила
    16:50 19.10.2014
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    "Взрывотехники ФСБ России идентифицировали найденный предмет как самодельное взрывное устройство, состоявшее из емкости, наполненной взрывчатым веществом с двумя радиоуправляемыми исполнительными механизмами и двумя детонаторами.
    Национальный банк Украины
    Кнут и пряник валютообмена и политика НБУ
    14:21 26.09.2014
    1395Кризис в экономике Украины
    Экономист Андрей Блинов объясняет, почему украинская власть решилась на новый этап в регулировании валютного рынка, чем это "грозит" стране.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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