Лучшие люди страны. 58-летняя одесситка победила в конкурсе красоты

из открытых источников

РИА Новости Украина

В редакцию пришло письмо. Одесситка Марина Гасс рассказала о своей уникальной маме, которая набралась смелости и однажды удивила весь мир. Светлана Гасс победила в конкурсе красоты для бабушек. Как это было в коротком рассказе Марины.

Как-то вечером читая разные статьи, увидела, что есть конкурс красоты для бабушек, который проходит в Болгарии. Я решила разыскать организаторов и подать заявку от своей мамы. Мама, конечно, когда услышала об этом, долго смеялась.

Из Болгарии прислали ответ, где писалась, что обязательно нужно фото участницы в купальнике. Мама категорически отказывалась, но я пошла на штурм, и она сдалась. Мы сделали красивые фото и я их благополучно отправила.

Прошло 7 месяцев, и я уже забыла об этом, как тут приходит ответ: вы прошли все отборочные туры и мы приглашаем вас для участия на конкурс Красоты Mss Grandma в Болгарию. Мама моя была в шоке от этой новости и отказалась на отрез, но под давлением и после уговоров близких все-таки села в самолет и полетела в Болгарию.

У нас было всего две недели на подготовку к конкурсу. Мы пошили маме два шикарных платья, а учитывая, что она в молодости получила специальность модельер-закройщик, выбрать платье удачного кроя не составила труда.

из открытых источников Победительница конкурса красоты Светлана Гасс

В Болгарии моя мама произвела фурор — никто не мог поверить,что ей 57 лет. Она завоевала на конкурсе титул Mrs Grandma Globe. В Болгарии ее заметили представители из США и пригласили участвовать в конкурсе Mrs Transcontinental. Так через 6 месяцев наша супер бабушка полетела покорять штаты и сделала это!

Думская.net 58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса

Моя мама заняла 1 место и стала Mss Transcontinental 2017.

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Какого же было наше удивление и радость,когда нашу бабушку занесли в реестр Рекордов Украины и представители организации вручили маме официальный Сертификат.

фото автора Сертификат Светланы Гасс

Наша бабушка,показала всем, что ничего, никогда не бывает поздно! И, то ей или вам — 58 это ничего не значит, а может стать началом сказки.